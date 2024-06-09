蔣淯安年薪上看千萬！雲豹續約高於市場價　顏行書：盼退休他球衣

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蔣淯安4年前跟台啤簽下「4+1」合約，前面4年的保證合約今夏到期，台啤和蔣淯安雙方共同擁有「+1」續約選擇權，但球隊不會限制他成為自由球員，尊重他個人的選擇和想法。
根據球評李亦伸說法，蔣淯安實力出色是國內頂級後衛，下一份合約可能可以達到4年至少6000萬的史上最大合約，也就是年薪將近1500萬、月薪約百萬，若成真這將成為史上最大合約。
顏行書受訪時表示，雲豹球團會「尊重市場行情價」，絕對會開出不低於這個價碼讓小安滿意，這也是對於這一名球員的尊重。「年度第一隊、又是年度防守第一隊，他也是MVP熱門人選，我們一定會極力將他留下。」
雲豹有信心留下蔣淯安 盼退休他球衣
雲豹方面，希望能留下台啤人馬，包括蔣淯安之外，李啟瑋、黃鎮也希望能夠帶回來；而洋將方面，威廉斯、克羅馬都持續再談，與對方的經紀人都持續在接觸。而卡森斯則是尊重他個人意願，希望用首冠原有陣容基礎，再添加新人力，來衝擊連霸之路。
據知情人士透露，蔣淯安在季後賽期間就有同聯盟的其他球隊接觸，但他本人專注於季後賽賽程，沒有理會。但兩聯盟應該有不少球隊對他感興趣。顏行書受訪時，他有信心留人，「小安是重感情的球隊，台啤是他的母隊，今年又和雲豹一起拿下隊史首冠、個人T1首冠，這些都有加成作用。」
顏行書強調，蔣淯安對球隊的貢獻也無須多年，自己的想法是希望能夠長期留下他，讓他在這裡退役，成為台啤雲豹隊史退役球衣的第一人。