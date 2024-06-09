挪威郵輪奮進號6間免費餐廳吃到飽！270度海景酒吧、星巴克開箱

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屬於「中型郵輪」的「挪威郵輪奮進號」，斥資1億美元（約32億新台幣）於2021年改裝完成，內裝新穎舒適，上下船、船內移動很便利；7樓大廳2層樓高的巨型螢幕，不定期播放精彩電影及影片，在旁邊吧台點上一杯調飲、坐在舒適的沙發上，就能悠閒放空或欣賞船上活動、駐唱等表演。
10樓成人限定的Spice H2O船上泳池，是以西班牙著名度假島嶼「伊比薩島」的夏季海灘派對為靈感，旅客也可以泡在兩旁的大型熱水浴缸中、或坐躺在海灘椅上來個日光浴；也能在露天泳池表演台戲水游泳、或享受Hot Tubs室外按摩浴缸都很Chill。
雄獅旅遊還為獨包的奮進號安排從服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，並在船上設置專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少20位雄獅工作人員，能夠隨時隨地為旅客提供必要的協助，說中文也很通。
船上配備免費享受的Comples綜合球場、Stardust Theater星空劇場（部分表演須付費觀賞）、有DJ播放音樂或可唱歌跳舞的The Social Club，另提供付費等級的Mandara Spa&Salon五星級熱石與美髮美甲沙龍、Casino娛樂場、以及室內外數個酒吧等享受。
📌6間免費餐廳吃到飽！包含1間24小時餐飲服務
「挪威郵輪奮進號」提供多達6間免付費餐廳，6樓Windows、Taste兩間主餐廳，每日提供單點式的現代風格精緻餐點，尤其位於船尾的Windows華麗寬敞，可以邊用餐邊欣賞落地窗外的無敵海景，特別推薦很有儀式感的早餐、以及美味義大利麵、土耳其農舍派等菜色；7樓的The Local 24小時餐廳則提供各式輕食點心，包含漢堡、水牛起司雞翅、沙拉、甜點等，尤其吃得到牛肉麵、滷肉飯及粥品等；想吃中式餐點還可前往8樓的Silk絲綢亞洲餐廳，提供麵飯及鍋炒菜餚。
自助餐廳The Great Outdoor 戶外餐廳則位於12樓，免費供應提供現切紐約客牛排、現炒義大利麵等餐點，將近每餐都會更換菜色，而同樓層靠近船尾泳池的Garden Café自助餐廳，甚至穿著泳裝都能方便吃個燒烤或漢堡。
付費餐廳則推薦12樓來自紐約的Onda by Scarpetta，在海平面襯托的現代摩登空間裡，吃得到美味披薩、義式炸海鮮、披薩餃、菲力牛排等菜色，提拉米蘇、芝士蛋糕等甜點也很值得一嚐。還有提供道地美式牛排套餐的Cagney’s Steakhouse牛排館，行政總廚Paulo Vaz特別推薦風味鮮明的蘑菇扁麵包、天然檸檬酸香的鮮蝦義大利麵、燒烤紐約客牛排，搭配黑巧克力核桃布朗尼、香蕉太妃奶油派等餐點。
另外還有7樓的Le Bistro正統法國餐廳，8樓的Teppanyaki 鐵板燒、Sushi日式壽司吧，搭配海上星巴克咖啡、各色酒吧等，「挪威郵輪奮進號」一共擁有逾20種餐飲選擇，為同級郵輪最多，24小時輪番提供豐富的餐飲服務。
📌真正的「海上星巴克」連星冰樂都有
國人最愛的星巴克也進駐「挪威郵輪奮進號」，想喝可隨時來上一杯真正的「海上星巴克」，從各式咖啡飲品、茶拿鐵都有，尤其最受歡迎的星冰樂，船上也提供了6種口味之多，從杯裝容器、吸管攪拌棒等熟悉的組合皆一應俱全，相當方便旅客。
📌「挪威奮進號」約6成艙房看得到海景！套房享專屬禮遇
「挪威郵輪奮進號」擁有業界少見的「自選艙房」服務，意指可以和親友住在隔壁，方便揪吃飯一起行動；全船約6成艙房看得到海景，3.9坪的「標準內艙房」同房第3人、4人為上舖，4.2坪的「愜意海景房」同房第3人為上舖；超過4.5坪的「輕奢陽台房」窗外可享私人專屬陽台搭配座椅。
而11.4坪～16.9坪的「豪華套房」則除了寬敞的客廳、起居室、乾濕分離及泡澡浴缸的衛浴空間，同房第3人則使用沙發床，除能享受歐舒丹備品、Nespresso咖啡機、24小時管家服務，還可每日於Cagney's牛排館免費享用早餐及午餐、優先餐廳預定，及優先上下船等服務。
📌神秘打卡景點！270度海景酒吧
位在12樓船頭的Spinnaker Lounge，左右兩側擁有特殊的凸玻璃窗設計，主打270度海景酒吧的獨家視角，全景式視野輕鬆坐擁寬闊景緻，更是大家不可錯過的神秘打卡點，也是船上不少派對等交誼活動進行的最佳場地。
📌寶可夢海上訓練家、卡拉OK等精彩船上活動
雄獅旅遊也特別為旅客舉辦眾多船上活動，包括寶可夢親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，還提供結合微軟Game Pass的華碩ROG電競掌機「Ally」供旅客免費借用。
雄獅旅遊獨家挪威郵輪「奮進號」3至6日主題行程，每人最低價11940元起，指定出發日期還有限量艙房「第3、第4人0元」優惠。為慶祝「挪威郵輪奮進號」首航，即日起至6月15日，凡購買第二次含以上限定航程，享續航艙房價7折優惠，每限定航次限量100間海景艙及陽台艙雙人艙房，售完為止。
另外，榮獲2023亞太T+L豪華大獎「最佳家庭度假酒店」的馬爾地夫The Standard Huruvalhi酒店，7月1日至8月31日，迎接暑假推出兒童夏令營，將在酒店內為4～12歲孩童舉辦小鯊魚兒童俱樂部，發揮探索精神學習美食廚藝課程、無酒精調飲製作課程，成為小小廚神或料理家，還能化身環保小尖兵到水下種植珊瑚礁，也有小小攝影師、網球訓練計劃、英語快車等活動。
而家長可以輕鬆在 The Standard 芳療中心享受令人舒適護理課程，或品嚐酒店的各種美味佳餚；全家一同享受水上樂園、泳池派對、燒烤、卡拉 OK之夜、棉花糖營火晚會和星空觀影等日常派對和活動，「全家一起玩」專案的家庭旅客可享四晚住宿每晚1468美元起，不只食宿全包、孩子可以免費參加小鯊魚俱樂部的活動和漂浮水上樂園，連浮潛教練帶領的浮潛活動 (含水下攝影服務)、瑜珈活動、兒童照看服務等皆包含在內。