女兒問爸媽會先死嗎？王以路誠實回答她爆哭「要死大家一起死」！
女星王以路在緯來綜合台《女王大人》節目中，分享小孩讓人哭笑不得的言論，王以路說在女兒幼兒園的時候，收養的流浪狗「白富美」罹癌過世，兩星期後女兒發現狗狗不會再回家崩潰大哭，還追問王以路，爸媽會不會比她早死，王以路誠實相告，女兒再度哭喊：「要死全家一起死！」讓王以路哭笑不得。
記者李欣容／台北報導
王以路說女兒出生滿月時自己收養了一隻已經近9歲的流浪狗「白富美」，這隻狗也一路陪著女兒長大，但在4、5年後，白富美卻得了不可逆的骨隨癌，而且快速惡化不到兩個月就過世了。王以路說白富美要離開的那個晚上，心情難過的她自己本來已經做好心理準備了，但親眼看到抱在懷裡的愛犬嚥下最後一口氣，她還是哭了出來，身旁的女兒看到馬上關心地問白富美怎麼了，王以路只好回說牠走了去當小天使了，沒想到此時女兒竟然童言童語說：「那牠怎麼沒有飛起來？」讓還在大哭的王以路頓時哭笑不得，只能安慰女兒說白富美生病太累了，等明天女兒去上學的時候牠就會飛了。
沒想到兩星期過後，王以路女兒發現白富美去當小天使不會再回來看她後，開始崩潰大哭，緊接著她開始追問王以路會不會比她先死，在得到不出意外爸爸媽媽都會比她先死的答案後，她先是督促當時還胖胖的王以路要減肥要健康，隨後竟然邊哭邊說：「不管！要死我們全家一起死！」童言童語真讓王以路不知該怎麼應對。