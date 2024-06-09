黃仁勳一張舊照撞臉KID林柏昇！相似度90% 萬人瘋掉：像到太扯了
「AI教父」61歲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台進行長達15天的訪問，掀起一陣「黃仁勳旋風」， 日前有電視台報導他的背景，網友發現一張黃仁勳的畢業照撞臉KID（林柏昇），相似度高達9成，對此，KID本人回應：「被你們知道太多了！」
記者楊穎軒／綜合報導
有媒體製作黃仁勳專題，其中一段報導他和老婆洛麗（Lori Mills）的愛情故事，他年僅20歲就迎娶交往5年的初戀Lori，夫妻倆育有一雙兒女，播出的畫面搭配黃仁勳穿奧勒岡州立大學學士袍、與愛人Lori合影的舊照，當年的黃仁勳雖然戴復古近視眼鏡，但臉型和五官明顯和KID神似，乍看之下還以為是KID本尊。
KID在Threads上傳該張黃仁勳和愛妻的合照，寫下：「好啦！被你們知道太多了！」網友各個驚呼連連：「我要瘋掉」、「原來是來台灣綜藝圈當卧底的...其實什麼都不缺」、「太像了吧」、「對，我當初看到照片就這麼想」、「太扯了吧」、「你怎麼跟余天大哥交代！」
而KID還在留言區補充，拿自己的封號開玩笑：「都是好野人，但...不太一樣。」吸引1萬人按讚、累計44萬瀏覽次數。