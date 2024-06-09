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黃仁勳一張舊照撞臉KID林柏昇！相似度90%　萬人瘋掉：像到太扯了

▲黃仁勳（左圖）一張畢業照激似KID林柏昇，上萬人嘖嘖稱奇。（圖／記者許若茵攝、KID臉書）
▲黃仁勳（左圖）一張畢業照激似KID林柏昇，上萬人嘖嘖稱奇。（圖／記者許若茵攝、KID臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

「AI教父」61歲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台進行長達15天的訪問，掀起一陣「黃仁勳旋風」， 日前有電視台報導他的背景，網友發現一張黃仁勳的畢業照撞臉KID（林柏昇），相似度高達9成，對此，KID本人回應：「被你們知道太多了！」

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有媒體製作黃仁勳專題，其中一段報導他和老婆洛麗（Lori Mills）的愛情故事，他年僅20歲就迎娶交往5年的初戀Lori，夫妻倆育有一雙兒女，播出的畫面搭配黃仁勳穿奧勒岡州立大學學士袍、與愛人Lori合影的舊照，當年的黃仁勳雖然戴復古近視眼鏡，但臉型和五官明顯和KID神似，乍看之下還以為是KID本尊。

▲黃仁勳（左）年輕時的長相和KID相當神似。（圖／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up YouTube）
▲黃仁勳（左）年輕時的長相和KID相當神似。（圖／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up YouTube）
KID在Threads上傳該張黃仁勳和愛妻的合照，寫下：「好啦！被你們知道太多了！」網友各個驚呼連連：「我要瘋掉」、「原來是來台灣綜藝圈當卧底的...其實什麼都不缺」、「太像了吧」、「對，我當初看到照片就這麼想」、「太扯了吧」、「你怎麼跟余天大哥交代！」

而KID還在留言區補充，拿自己的封號開玩笑：「都是好野人，但...不太一樣。」吸引1萬人按讚、累計44萬瀏覽次數。

▲KID分享黃仁勳的畢業照，自嘲「都是好野人，但不太一樣」。（圖／KID Threads）
▲KID分享黃仁勳的畢業照，自嘲「都是好野人」，但際遇不太一樣。（圖／KID Threads）

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