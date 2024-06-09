黃仁勳都背書包上班！公司超狂福利曝光　輝達工程師揭他私下一面

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輝達公司福利超狂！工程師公開薪資主持人驚訝到消音
而Rick也介紹輝達的薪資制度，他表示：「資歷從淺到深分為IC1到IC8，IC1就是大學畢業、實習生等，IC2就是碩士畢業，IC3就是博士班，再往上就是資深工程師等，一律都是給股票加上底薪，沒有分紅，沒有績效獎金，即便是剛畢業的新鮮人，也能夠分得股票，HR會透過參考當地的薪資行情以及求職者的面試表現，去給予合理範圍的薪水。」
而主持人Paul也分享了自己在TI（德州儀器）工作的經驗，透露自己當時候薪資行情，碩士的話基本底薪10萬美金，博士則是13萬美金左右，但這不包含達標的分紅獎金，大約就是增加20%的基本底薪，「我覺得在德州儀器是不錯的，那可以分享一下輝達的行情是？」結果Rick講出後，雖然被消音，但從兩位主持人的表情看來，完全可以看出數字有多驚人，主持人Michael更直接說：「我們還是不要談年度薪資了，太傷感情了！」
黃仁勳私下一面曝光！工程師家裡開趴「看見很多跑車」
Rick也回憶，過去在加州的總部曾經實習過一個月，有記憶以來，黃仁勳就一直都是穿著皮衣、背黑色書包來上班，那時候實習生數量還沒很多，黃仁勳習慣在每年的暑假，就會邀請這些實習生到家裡開派對，「他家室內空間、戶外空間都非常大，還停放好幾輛的跑車」，當時大約會有100至200位實習生到場共襄盛舉。
Rick也提到，雖人跟黃仁勳直接接觸機會不多，但自己耳聞跟黃仁勳開會時「一定要上緊發條」，因為黃仁勳是一個非常理解底層、細節東西的老闆，所以你一定要「有備而來」，不要被他問倒。
根據《金融時報》報導，在2010年曾經任職於輝達的安謀（Arm）執行長哈斯也說「黃仁勳把輝達打造成一家把專案擺在第一，而非拘泥典型管理階級制度的公司，讓他隨時都能從基層員工的手中，快速得到他想要的答案並且直接著手目標執行任務，這是非常獨特的文化，也是輝達真正擅長的事情之一。」