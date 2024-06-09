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黃嘉千拿到保護令了！被法院認證打老婆　夏克立吃粽子聽這首歌

▲黃嘉千（右圖）拿到法院核發的保護令，夏克立被認定有家暴事實，他發文吐露心聲。（圖／記者陳明中攝影、威視提供）
▲黃嘉千（右圖）拿到法院核發的保護令，夏克立被認定有家暴事實，他發文吐露心聲。（圖／記者陳明中攝影、威視提供）

記者楊穎軒／綜合報導

黃嘉千和夏克立16年婚姻起因家暴疑雲而破局，男方自始至終主張不存在施暴的事實，雙方各說各話，官司纏訟1年多，昨（8）日士林地方法院核發保護令給黃嘉千，認定夏克立對另一半有多項動粗的行為。對此，夏克立今（9）日在IG發聲：「我已經不能對外為自己辯護。」並祝大家端午節快樂。

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夏克立昨天被問及黃嘉千拿到保護令一事，低調不願多談，今天下午，他在IG以中英文寫下：「感謝大家的關心，我已經不能公開發言或為自己辯護，否則可能觸法、被逮捕，祝大家端午節平安，好好跟家人團聚。」隨文附上正在吃粽子的照片。

而夏克立該篇貼文搭配加拿大歌手丹尼爾波特（Daniel Powter）的經典歌曲 〈Bad Day〉（壞天氣），被聯想在暗示當前心境，親友和粉絲紛紛留言幫他打氣：「夏克立叔叔，要保持信念，一切都會過去，不要讓不開心影響更好的自己」、「幫不了你，只有替你加油」、「願你一切心之所向、心之所往。」

▲法院核發保護令給黃嘉千，夏克立發文訴說心聲。（圖／夏克立IG）
▲法院核發保護令給黃嘉千，夏克立發文訴說心聲。（圖／夏克立IG）
▲友人爆料夏克立（右圖）長年懷疑黃嘉千外遇，起因為10年前女方一個謊言。（圖／NOWnews資料照）
▲夏克立（右圖）、黃嘉千夫妻緣盡情滅。（圖／NOWnews資料照） 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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