黃嘉千拿到保護令了！被法院認證打老婆 夏克立吃粽子聽這首歌
黃嘉千和夏克立16年婚姻起因家暴疑雲而破局，男方自始至終主張不存在施暴的事實，雙方各說各話，官司纏訟1年多，昨（8）日士林地方法院核發保護令給黃嘉千，認定夏克立對另一半有多項動粗的行為。對此，夏克立今（9）日在IG發聲：「我已經不能對外為自己辯護。」並祝大家端午節快樂。
記者楊穎軒／綜合報導
夏克立昨天被問及黃嘉千拿到保護令一事，低調不願多談，今天下午，他在IG以中英文寫下：「感謝大家的關心，我已經不能公開發言或為自己辯護，否則可能觸法、被逮捕，祝大家端午節平安，好好跟家人團聚。」隨文附上正在吃粽子的照片。
而夏克立該篇貼文搭配加拿大歌手丹尼爾波特（Daniel Powter）的經典歌曲 〈Bad Day〉（壞天氣），被聯想在暗示當前心境，親友和粉絲紛紛留言幫他打氣：「夏克立叔叔，要保持信念，一切都會過去，不要讓不開心影響更好的自己」、「幫不了你，只有替你加油」、「願你一切心之所向、心之所往。」
※【NOWnews 今日新聞
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