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端午節獎金落差好大！新鮮人拿300元愣住了　「這行業」爽領5位數

▲一年一度的端午節到了，許多上班族都領到公司給予的端午節獎金。(圖：Pixabay)
▲一年一度的端午節到了，許多上班族都領到公司給予的端午節獎金。(圖：Pixabay)

記者潘毅／綜合報導

一年一度的端午節到了，許多上班族都領到公司給予的端午節獎金或禮盒，不過就有新鮮人訴苦，自己第一次領到端午獎金只有300元，讓她愣住「想努力的心情整個都沒了」，貼文更意外釣出爽領5位數的「行業」人員，分享優渥的待遇。

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端午禮金只領到300元！新鮮人上班動力全沒了

「大家三節獎金都拿多少？」日前一位上班族在論壇「Dcard」上發文訴苦，表示因為發薪日遇到端午節，因此提早發放，而端午獎金跟著薪水一起入帳，但當她對比上個月薪水數字後，竟發現「只多了300元！」

這讓當事人相當崩潰，「去捐血拿的禮券都還比較多，雖然知道才剛加入職場，但300塊是不是真的有點少？原本想好好努力的心情整個都沒了，有點不知道自己在努力什麼。」

▲包給嫩嬰、尚未就學、國小、國中的晚輩，可以包600元或者是1000元，以紅色的百元鈔票來包，更為增添喜氣。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲有新鮮人透露，自己領到的端午獎金只有300元。（示意圖/記者張嘉哲攝）
端午節獎金落差好大！「這行業」領5位數是基本

貼文曝光後，隨即引來大批網友討論，其朱有不少人表示，自己比原PO還要慘，因為根本沒有發放三節獎金，甚至連禮盒都沒有領到，但也有一部分人領到安慰獎，「1000元7-11禮券」、「每年都是2000元，這樣看下來我該知足了」。

隨後也跳出「科技業」工作者分享令人稱羨的三節待遇，「如果是科技業或電子大廠，通常都保14，端午都會有5位數入帳」、「科技業通常三節都能領到5位數阿」、「我是半導體科技製造業，三節都發半個月薪水，能領到6萬」。

▲一名竹科工程師透露新竹房價太貴買不起，計畫在台中西屯買房，每天再花1.5小時通勤到竹北上班。（圖／NOWnews資料照）
▲許多科技業從業人員透露，每年三節都能領到大約5位數的獎金。（示意圖／NOWnews資料照）


事實上，104人資學院曾在2021年公布《薪資福利調查報告》，內容提到有8成4企業會在端午節發放獎金，平均金額大約是1432元，快來對比看看自己領到的獎金，有沒有超過這個數字吧！

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