「D槽女神」神木麗確定出席台北成人展！許願穿白色禮服答謝粉絲
「年度冠軍女優」神木麗擔任JKF2024年6月號雜誌封面，今年4月剛出道滿2週年的神木麗，特別為台灣粉絲穿上黑色比基尼與同色系蕾絲，化身成為大家的「仲夏戀人」，此外，還應景拿起端午節必吃的肉粽合照，第一次看見粽子的神木麗不僅對這個傳統料理感到好奇，還表示自己最愛的內餡是雞肉還有香菇，逗趣說道：「吃完一定很滿足！」
記者李欣容／綜合報導
作為異軍突起的新勢力女優，神木麗是少數在新人年就展開海外活動的女優，更廣獲台灣粉絲愛戴，2022年，她成為了首批解禁登台的女優，該次活動也是神木麗首次的海外公開行程，台灣粉絲的熱情，也留給她既深刻又美好的印象，神木麗說道：「台灣是我最喜歡的一個地方，除了有許多粉絲朋友外，也有我好愛吃的夜市熱炒！所以不管來到台灣多少次，我都會有種『終於來了』的興奮感。」有趣的是，喜愛台灣文化的她，每次造訪都會入境隨俗地前往寺廟祈福，神木麗開心透露已經報名了語言課程學習中文，期待透過語言，發現更多台灣有趣的人事物。
對於性感，神木麗謙稱最憧憬前輩小倉由菜，「她就是我覺得最性感、也是最漂亮的人物。不單單是十足搶眼的外貌，因為她善良個性的關係，跟她在相處的過程中，都有著怦然心動的感覺，我想這就是最性感的魅力。」
而今年8月神木麗將現身2024「TRE台北國際成人展」，對於能夠再度來台參加活動，她說：「真的非常感謝在我出道後，大家給我的支持及鼓勵，特別是好多的台灣粉絲，都會在SNS上給我應援，傳遞打氣的訊息以及在留言區讚美著我，這一點一滴都很是讓我感動！所以我也會繼續努力，也會朝著能在TRE台北國際成人展上穿上白色禮服為目標，讓更多的群眾認識到我。」