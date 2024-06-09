張學友染RSV取消演唱會　醫：完全康復可能耗時1個月

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張學友也透過「環球音樂」臉書發文道歉：「非常抱歉，上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV（呼吸道融合病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒」，他也自嘲自己已經60幾歲了，「都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了」，他無奈表示，人還在台灣，總是希望有奇蹟出現，他能夠照常站上無台，但事與願違。
不過醫師姜冠宇指出，造成演唱會停辦的RSV，其實張學友要承擔的風險和小孩是不太一樣的，「並不是超過60歲就變回小孩」。他解釋，在JAMA今年4月份的的研究就有提到，在一群超過50歲以上、平均73歲，約一半有心血管疾病的族群得了RSV。
姜冠宇說明，總體23%有心血管事件，大部分為急性心衰竭，這個相當於近1/4的比例有事，其中有心血管疾病背景的族群發生率為33%，而無心血管疾病背景的族群卻有心血管事件的發生率為9%，與沒有發生急性不良心血管事件的患者相比，發生不良心血管事件的患者入住加護病房的風險高約50%，院內死亡風險增加一倍。
姜冠宇也說，這是只關注在長者嚴重併發症的部分，知道RSV在老年人中的感染率約為3%至7%，這些呼吸道疾病有些都會像流感增加我們的心血管死亡。
值得一提的是，姜冠宇分享，未來對於預防針的研發，Pfizer的Abrysvo、GSK的Arexvy、Moderna的mRNA-1345大都能降低至少8成以上的風險，未來引進是對大家有幫忙的，只是未來能不能讓演唱會停辦的機會降低八成，就不知道了。