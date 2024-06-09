連俞涵曝《聽海湧》拍攝內幕！嘆身心受折磨「每天恐懼纏身」
台灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，由吳翰林、黃冠智、朱宥丞、施名帥、連俞涵、周厚安等人領銜演出。該劇日前釋出超前導預告，呈現發生在二戰期間的殘酷史實和戰爭暴行，也帶出士兵、受俘者和戰俘監視員想家的鄉愁，以及戰後國際戰犯法庭為了尋找殺人真兇的激烈攻防。其中，施名帥和連俞涵飾演被關在戰俘營中的中華民國外交官夫婦，兩人在劇中各自遭受身心折磨，施名帥認為這部影集中所有角色都充滿恐懼且受到迫害，他感慨：「真正唯一對立的其實是『戰爭和生存』。」
記者施以慧／綜合報導
該劇要讓影迷們彷彿走進二戰期間的南洋島嶼，一同見證這段被遺忘的歷史悲歌。但對演員來說，要演出發生在另一時空下的真實事件並不容易，飾演臺籍戰俘監視員的黃冠智透露入戲秘訣：「每次上戲前的換裝和上妝，穿軍服和上綁腿，開始把臉畫的又髒又黑，都有一種進入角色的儀式感。」
周厚安則是飾演國際戰犯法庭的檢察官，遠渡重洋來到婆羅洲，就是為尋找殺害同袍和其他戰俘的兇手，調查誰是壕溝裡屍橫片野的真兇，而他談及自己的角色心境：「可能想報仇，也可能是想查出真相，無論如何，他就是想尋找並執行正義。」
吳翰林、黃冠智和朱宥丞在《聽海湧》分別飾演遠赴南洋小島的「臺籍戰俘監視員」三兄弟，三人負責管理戰俘，卻不斷被日本軍官剝削，只能相互依靠。吳翰林回想拍攝時的辛苦：「在戰俘營裡塵土飛揚，有動作戲、轟炸戲等等，尤其是動作戲要撲倒或是在地上被毆打，每拍完一個鏡頭都是灰頭土臉、滿嘴砂石。」表示自己：「天天都在吃土。」
而年紀尚小的朱宥丞同樣要面對戰地砲彈的威脅、在戰壕野地中奔跑求生，甚至要遭受毆打，但他慶幸在拍攝前已經有完善的準備和練習：「劇組在動作訓練、演員照顧、安全措施都做得很完善，實際拍攝時也覺得是安全的。」
《聽海湧》預計於8月17日在公視播出。