潘威倫再度挑戰150勝！2局遭吉力吉撈陽春彈砲轟 林智勝脫帽致意
中職統一獅42歲傳奇投手「嘟嘟」潘威倫今（9）日先發出戰味全龍，再度挑戰生涯150勝里程碑，首局投出變相的三上三下，但2局上遭到龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠陽春彈狙擊，在對決中職全壘打王林智勝時，林智勝特別脫帽向「嘟嘟」致意，目前統一獅0：1落後龍隊。
記者路皓惟/綜合報導
本季潘威倫在一軍4場出賽，有3場中繼登板，其中4月20日對上富邦悍將，中繼2.2局被敲2支安打無失分，在睽違583天後，拿下生涯第149勝；前一場潘威倫先發是5月24日對陣中信兄弟，主投3.2局被擊出6支安打，包括被張志豪全壘打，一共失掉7分，但只有2分是自責分，但最終統一獅4：14不敵兄弟，承擔敗投。
此戰首局上潘威倫在解決林孝程後，面對郭天信被擊出安打，下一棒李凱威擊出內野滾地球形成雙殺。2局上，潘威倫失投付出代價，被吉力吉撈．鞏冠一棒扛出左外野牆，幫助味全先馳得點，接著輪到中職全壘打王林智勝打擊時，他特別脫帽向「嘟嘟」致意，並擊出安打，張祐銘也敲安，形成得點圈危機，最後劉俊緯擊出飛球出局，味全龍暫時以1：0領先
目前潘威倫累計149勝是中職史上最多，第二名為前洋投勇壯108勝，第3名為前洋投羅力102勝，第4名是謝長亨的100勝，第5名為「假日飛刀手」陳義信的92勝。
如果僅計算現役球員，排在潘威倫之後4名球員，依序為中信兄弟鄭凱文的76勝，台鋼雄鷹王溢正的75勝，味全龍洋投伍鐸的66勝，以及統一獅王鏡銘的57勝。