日本妹來台搭捷運太吵鬧！台人「1招秒堵嘴」　眾虧：立場對調了

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一位女網友在臉書上分享，在7日下午搭稱機場捷運往台北方向的捷運班次，車廂內有了兩位從日本飛來台灣觀光的乘客，或許是因為出國玩太興奮，沿路用日文喧鬧大笑，但由於當事人不久後就下車，於是也決定忍耐，繼續滑著手機做自己的事。
沒想到卻有另一位台灣女乘客，因為看不下去這狀況，便「使用日語」提醒兩位日本女生，「不好意思，麻煩在捷運上不要這麼大聲嬉鬧喧嘩，你們打擾到他人了，請你們小聲一點，而且我們捷運是禁止飲食的。」兩位日本女觀光客也一秒道歉：「好的，不好意思」。
貼文曝光後，立刻引爆許多台灣網友關注，「日本電車上不是很討厭人家喧嘩嗎」、「有聽說日本人出國就會拋開一切束縛」、「出國救世會大解放，不管哪國人都是一樣的」、「平常太緊繃了，我跟朋友出國也會沒注意到上車講話音量」。
日本電車禮節曝光！外國人常因此惹上麻煩
事實上，過去日籍部落客「日本人的歐吉桑」就曾提醒，在日本搭乘電車時，千萬不要拿起手機講電話，這不但有明令禁止，而且還容易引發當地人側目，「日本電車內有做這行為的話，可能會引起超大的糾紛，尤其是東京跟大阪的電車」。
此外，日前有日本雜誌報導，觀光地區的民眾公認，觀光客公害行為當中，最難以忍受的就是「在電車上聊天講話」這件事，因為當地人平時上班、上課通勤，卻還要聽到來自旅客們交談的雜音，「算是對當地人的一種霸凌」，因此出國旅遊時，也要謹記相關的乘車禮節，避免無意間淪為失格旅客！