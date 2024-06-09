北返車潮湧！明收假「國道地雷路段」搶先看　

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高公局指出，今日北部地方，北區在國1北向湖口以及新竹路段在下午2點左右都有壅塞的狀況，中部地區在國3北向南投路段以及國6西向舊正路段在下午2點的時候，也有車多壅塞的情形，並且有發現有雷雨的狀況，提醒各位民眾在雨中行車，務必要保持行車安全間距，注意車前狀況，才能維持行車的安全與順暢，南部地區國1南向永康以及國3南向中寮路段在下午2點左右的時候路況正常，國5南向坪林到頭城路段在下午2點的時候有車多壅塞的情形，另外北向也已經陸續有車流湧現，導致車速降低。
高公局預判，明日北部地方國1北向苗栗到湖口路段，從下午1點到晚上10點、國3北向關西到大溪從下午2點到晚上9點，以及國5北向宜蘭到坪林路段從上午9點到晚上10點，預計都會有車多擁擠的情形，建議北向的用路人，可以利用上午的離峰時段行駛國道。
高公局也建議，中部地區國1北向西螺到埔鹽系統、南屯到后里從下午2點到晚上8點、國3北向竹山到中興、草屯到霧峰從下午3點到晚上8點、國3北向苑裡到香山路段從下午2點到晚上9點、還有國4西向潭子系統到豐勢從下午1點到3點，還有國6西向舊正到霧峰系統從下午3點到晚上8點，也都會有車多壅塞的狀況，用戶人可以利用上午的離峰時段行駛，或可以改走台61、台63或台74替代道路。另南部地區國10西向仁武到左營端從下午3點到晚上8點，預計也有車多壅塞的狀況，建議用路人可以利用離峰的時段行駛。
高公局指出，明日閘道封閉措施，從中午12點到晚上9點，國1的虎尾埔鹽系統以及國3的西濱北向路口實施，另外下午1點到晚上6點，國5北向實施高乘載管制措施，連續假期期間，持續實施單一費率差別收費，以及0-5時暫停收費措施。
高公局分享，明天端午節連續假期收假日，同樣是為北向的尖峰日，提醒南部地區北向的民眾，可以在早上9點以前出發，中部地區的民眾則可以在12點以前出發，國5北向的民眾則可以在9點以前出發，另外可以利用台61替代國1國3，南投往返台中地區可以改走台63，霧峰往返台中以北則可以改走台74及國4，宜蘭往台北地區可以改走台9線。