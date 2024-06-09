促進地方和諧與團結！高雄市覆鼎金保安宮辦慶端午粽香慈善送愛心
高雄市三民區金獅湖風景區覆鼎金保安宮於今(9)日，在該宮廣場及廟內，舉辦慶端午粽香傳千里慈善送愛心系列活動，期能將這充滿愛心與溫暖的活動發揚推廣，促進地方和諧與團結。
記者黃守作／高雄報導
金獅湖風景區覆鼎金保安宮慶端午粽香傳千里慈善送愛心系列活動，是由覆鼎金保安宮董事長黃明華主持，立法委員李昆澤、高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑、議員何權峰、黃香菽、黃柏霖服務處執行長黃柏澤、三民區公所副區長顏賜山，以及該地區里長與會，並在董事長黃明華敲鑼下為此一活動揭開序幕。
在慶端午粽香傳千里慈善送愛心系列活動中，發放慈善物資給三民區中低收入2016戶，有慈善白米、速食麵及上千顆愛心粽子。
覆鼎金保安宮並為了培養學童多多親近大自然，探索宮廟之美，藉此發揮兒童繪畫創發才能，以及提升地方文化藝術涵養，也舉辦兒童寫生比賽及各式藝文比賽等慈善親子活動，以帶給民眾愛心關懷及不同的佳節趣味。
覆鼎金保安宮董事長黃明華表示，此次端午活動，也邀請各社區社團組隊參加包粽大賽及彩繪立蛋比賽，讓參與者感受傳統、發揮創意，希望能夠加強敦親睦鄰的聯誼活動，增進區民與各機關團體的密切聯繫，促進地方的和諧與團結。