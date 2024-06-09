EXO邊伯賢演唱會霸氣發聲 怒嗆黃牛「別買我的票」！嗨翻粉絲
男團EXO成員邊伯賢今年花錢自立門戶，開設經紀公司「INB100」，並規劃了岀道12年以來，首次線下個人演唱會《Lonsdaleite》，今（9）日在香港熱力開唱，讓全場粉絲嗨翻。沒想到在演唱會途中，邊伯賢突然在現場怒嗆黃牛，不僅現場粉絲驚喜，甚至秒登微博熱搜。
記者施以慧／綜合報導
邊伯賢昨（8）日開始，在香港亞洲國際博覽館Hall 2舉辦個人亞洲巡迴演唱會《Lonsdaleite》，連續嗨唱3天，讓粉絲相當開心，沒想到在今日演唱會現場，邊伯賢向粉絲坦言自己非常不喜歡黃牛，並怒嗆：「如果你們不喜歡我，就不要買了我的票，再用很高的價錢賣出去。」
沒想到這一席話直接引發熱議，粉絲紛紛表示：「不要把別人的喜歡變成生意，不要把粉絲的心願當成商機，利用別人真心的人要吞一萬根銀針」、「伯賢在演唱會上懟黃牛看得我好高興」、「不喜歡我就不要買我的票！聽到沒有！」
而至於為何邊伯賢無預警發聲？粉絲們也轉發邊伯賢說出此話的片段，揭秘原因：「他在心疼買到高價票和沒有買到票的粉絲，因為有很多黃牛收票，然後高價賣給粉絲！甚至有的粉絲花錢都買不到票，他是真的在為粉絲考慮啊，有這樣的偶像真的好幸福。」