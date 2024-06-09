VIVIZ為台粉展露「世界首見」萌翻！粉絲被Cue跳〈MANIAC〉沒在怕
韓國人氣女團VIVIZ於今（9）日在台北展開首次世界巡迴演唱會的第一場海外演出，三人一開場就以全白火辣裝扮大秀小蠻腰和美腿，一連以〈Untie〉、〈Blue Clue〉、〈Rum Pum Pum〉三首歌曲讓全場三千名粉絲嗨翻天。隨後信飛熱情洋溢地向台下觀眾問好：「VIVIZ的首次世界巡迴演唱會的海外首場演出就是在台灣揭開了序幕！隔了很久才跟大家見面，很高興見到大家！」嚴智則感性地説：「今天這場演唱會是為了要展現給相信我們、為我們加油的所有人看的，要表達『VIVIZ很努力地成長了』。」銀河也表示：「我們今天會努力表現，現場看到這麼多觀眾真的很開心！」
記者李欣容／台北報導
在中場休息時，信飛展現了她們的小趣味逗趣表示：「 我們要給大家看個神奇的東西。世界首見，用吸管喝水的兔子！」接著銀河便邊喝水邊對著轉播攝影機賣萌，逗得觀眾笑聲連連。信飛與嚴智也帶來「世界首見的」小貓和小熊貓喝水的畫面，可愛逗趣的模樣讓全場粉絲樂開懷。
VIVIZ還透露特別為台灣粉絲精心準備了一些適合台灣氛圍的歌曲，嚴智表示一想到台灣就會覺得是有種朦朧惆悵感的地方，三人演唱了〈鏡子〉和〈舞蹈〉，帶領觀眾進入唯美的音樂世界，寵粉的她們還邊唱邊拋送簽名球給幸運觀眾。
演唱會中場時播放了歌曲〈MANIAC〉，被鏡頭拍到的每位Na.V（粉絲名）也都立刻熟練地跳出舞蹈，熱情程度讓三人頻頻稱讚粉絲都很厲害，讓之前來台參加跨年演出時還沒演唱這首歌的她們相當驚喜，信飛更感動地說彩排時就看到粉絲們對這首歌的應援很熟悉。
VIVIZ還特別仔細看了現場粉絲用心製作的應援手幅，很多人寫著「在我心中開一槍」、「愛的子彈」讓三人笑開懷，銀河還應粉絲要求比出「1+1」小可愛的撒嬌動作，三人許諾粉絲們的熱情支持都會成為動力，請大家要繼續支持。VIVIZ最後與全場觀眾合影留念，在一片歡樂的氣氛中結束了這場難忘的演唱會。