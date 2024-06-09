阿沁與舊愛Faye撕破臉！二度發聲告到底 今吐心聲：只求還原事實
飛兒樂團前吉他手阿沁日前曾控訴自己的前女友，同時也是樂團中的主唱Faye（詹雯婷），涉嫌抄襲自己的創作，並向外界表示會對女方提告，讓外界相當震驚。而今（9）日阿沁出席公開活動，被問到和Faye撕破臉一事，阿沁坦言：「對於這陣子的紛紛擾擾，我只有一個想法，是什麼就是什麼，我只求還原事實而已。」
記者施以慧／綜合報導
對於先前指控Faye抄襲自己的創作，阿沁坦言：「我不否定，雯婷在〈蒼穹〉的貢獻，只希望把我們的名字一起加在，創作者『共同創作』欄位中，尊重創作者的勞動，任何團隊互相信任尊重才能永續合作。」另外，阿沁也表示，如果在這場訴訟裡勝訴，將會把求償到的金額全部捐獻給公益團體。
回顧阿沁日前對Faye的控訴，阿沁當時表示Faye在2018年發行的〈蒼穹〉一曲，疑似抄襲了自己創作的〈你的微笑〉、〈千年之戀〉、〈流浪者之歌〉，並表示那些和弦手法都是自己親自創作，「從Tipline分、作曲手法、轉調方式、吉他和弦，任何人都聽得出來是阿沁的標準手法。共創是co-writing 是MUST多年提倡的優良寫歌模式。」
當時阿沁也對此吐露心聲，表示自己原先只是要求女方能夠為此道歉，並將歌曲署名是由阿沁共同創作，但女方卻遲遲沒有動作，阿沁也痛批絕對會向Faye提告：「自稱音樂唱作人，還知法犯法，良心何在。提醒等了妳兩年，我也不用分版稅，只希望妳道歉並放上我的署名，有這麼難嗎？那只好提告到底了。抱歉。」如今阿沁出席公開場合，也對外表示不會撤告，也由此可見，Faye與阿沁多年的情份已經確定結束。