廈門世界文化遺產鼓浪嶼「宰客產業鏈」！登島前一條龍布局
中國福建廈門知名景點鼓浪嶼，2017年被聯合國教科文組織被列為世界文化遺產，同時也是中國5A級旅遊景區，但近日卻被官媒《央視》點名，有大量「宰客一條龍」的情形，旅客從登島就開始被當盤子宰。
記者顏得智/綜合報導
近期不斷有遊客反映，鼓浪嶼旅遊圈套多、花費高、體驗差，央視派員潛伏在島上暗訪，從遊客自廈門港口搭船到鼓浪嶼開始，計程車司機便開始積極搭話，佯裝善意提醒外地遊客不要在網路訂船票，因為有限時，可向旅行社散客中心購買人民幣168元（約新台幣680元）的不限時套票，殊不知在碼頭和官網的船票，只需要35元人民幣（約新台幣155元），整整差了595元台幣，且本來就沒限制時間，這些計程車司機只要拉到一名客人，上游旅行社就會給他們10到20元人民幣（約新台幣44至90元）的回扣。
但這只是剛開始，旅客登島後，導遊完全不對當地人文歷史講解，而是不斷帶客進店消費，甚至強迫推銷，舉凡茶葉店、珍珠店等，店家也會給導遊約5成的回扣；這些店家販售的商品也都是假貨。
央視點名，其中一間店家所販售的「海水珍珠」，在專業機構鑑定之下，結果是淡水珍珠，兩者價錢相差數倍。
整條宰客產業鏈從廈門的計程車司機開始，到導遊、商家聯手誘導消費，旅客求助無門，向廈門市交通運輸以及鼓浪嶼管委會等部門反映也被互踢皮球。
諷刺的是，在被央視點名後，廈門當地主管機關今日突發出聲明表示，已成立「鼓浪嶼旅游市場秩序專項整治聯合工作組」展開調查，目前確認鼓浪嶼5家店（3家餐飲店、1家珍珠店、1家茶葉店）和2家旅行社有違法事實。