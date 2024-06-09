陳妍希演《但願人長久》造型大翻車！化身歌后鄧麗君遭批：哪裡像
40歲女星陳妍希憑藉著出演電影《那些年，我們一起追的女孩》，飾演沈佳宜一角而爆紅，還被封為「國民初戀」，而她在2016年與大陸男藝人陳曉結婚以後，將生活重心轉移到大陸，也有很長一段時間沒有出現在螢光幕前，不過近期陳妍希過去參演的戲劇《但願人長久》終於開播，陳妍希劇中飾演一代歌后鄧麗君，但劇組為她設計的造型，卻被網友點評和鄧麗君根本一點都不像，甚至有人毒舌直言：「大翻車了吧！」
記者施以慧／綜合報導
由陳妍希、何潤東、彭冠英主演的電視劇《但願人長久》，改編自真人真事，講述傳奇歌后鄧麗君的一生，劇組還為此大費心思，讓飾演「鄧麗君」的陳妍希穿上復古洋裝，剪短頭髮，甚至連歌聲都用心雕琢，雖然海報中的陳妍希看起來確實很有年代感，但實際在劇中的造型倒是被網友狠批：「哪裡有鄧麗君小姐的神韻了」、「哪都不像鄧麗君」、「每1集都是個尬尬尬。」
但陳妍希的劇中造型已經不是首次引發爭議，過去她出演古裝劇《神鵰俠侶》時，就曾因為臉頰上的微肉，被粉絲笑虧是「小籠包」，也因為陳妍希的身材屢次成為外界關注焦點，她近年來也積極運動健身，近年來也變得更加苗條，從肉肉臉變成小V臉，可見她對身材管理的自我要求。
另外值得一提的是，《但願人長久》這部電視劇，早在2018年就殺青，只是經歷2度撤檔後遲遲未定檔，如今才在江蘇衛視、北京衛視等平台悄悄播出，但劇組卻卻選擇低調播出，並未多加宣傳，至於先前撤檔的原因，有網友推測也許是因為立場問題。