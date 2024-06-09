謝京穎被拱16蹲 阿弟、牛奶全程「貼心舉動」被讚爆：太圈粉了！
男團Energy成員張書偉和八點檔女星謝京穎在2023年底登記結婚，兩人今（9）日於台北萬豪酒店舉辦婚禮，婚禮結束後，張書偉感性發文，表示「這緣分真的好難得」，感謝所有到場給祝福的人，在現場很多橋段和老婆都忍不住淚崩，而謝京穎則表示，婚禮高潮是和Energy一起16蹲，有粉絲發現，在謝京穎16蹲的時候，牛奶和阿弟一直在她身後幫她提裙擺，相當貼心。
記者李欣容／台北報導
張書偉在婚禮後感性發文，「首先想要先謝謝今天到場的每一位嘉賓，你們都是我們生命中的貴人，好兄弟、好閨蜜、好同事、好戰友，愛的家人，今天好多個橋段都讓我們數度淚崩了。」認為和謝京穎的緣分實在難得，攜手步入婚姻，面對未來所有挑戰，就算有困難與挫折，都會和老婆並肩，一起經歷風雨、一起看美景。
謝京穎則俏皮寫下，「感謝我爸媽當初沒有阻止我走演藝圈，不然我不能認識在場一半以上的貴人、好朋友、好同事以及站在我身旁的這位前輩，也是我的另一半書偉哥。」搞笑說婚禮的高潮是和Energy一起16蹲，「當時腎上腺素飆升，穿高跟鞋，不能讓先生一個人蹲，二話不說就上了！」最後感謝老公張書偉，給了她夢寐以求的婚禮。而她瘋狂16蹲的同時，阿弟全程替她拉著裙擺，牛奶看到她越跳越嗨，也出手幫忙，相當貼心。