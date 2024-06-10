張信哲攻唱杜拜／萬人直擊20秒時裝秀！金曲歌王當眾脫了放送福利

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演出當天正值華人端午連假期間，張信哲即祝福大家：「祝大家端午節，開心快樂！」並希望歌迷們在社群平台分享表演內容、相關照片，暗示現場接下來會有「驚喜」出現。緊接著獻唱〈愛就一個字〉、〈相信相依〉，張信哲輪流走向舞台左、右手邊打招呼，展現高度親和力。
成為首位在杜拜開唱的華人，張信哲滿懷感激的說：「聽到你們熱情的歡呼聲，我就真的放下一顆心！」透露主辦以及所有幕後人員都很緊張，接下來能否再有華人登上「杜拜媒體城圓形劇場」（Dubai Media City Amphitheatre）開唱，壓力全都放在他身上；因此這趟演出不容馬虎，將《未來式》音樂宇宙原汁原味帶到中東，零縮水精彩還原。
演唱「日本著名配樂大師」松本俊明打造的經典作品〈白月光〉，舞台投射出藍色、白色交錯燈光，張信哲置身於煙霧中，舞台上宛如在拍攝仙俠劇一般、煙霧繚繞，銀幕更配合歌詞投射「白月光」動畫，聽覺、視覺雙重饗宴。
演唱會必唱代表作〈過火〉 張信哲邀歌迷全體合唱
全場唯一一首粵語歌〈一生所愛〉、〈敘述〉、〈王子公主〉、〈殘念〉情歌連發、歌聲宏亮，張信哲榮獲金曲獎「最佳國語歌曲男演唱人獎」的專輯《寬容》，所收入的代表作〈過火〉，一獻聲全場立刻沸騰！唱到第二段副歌時，張信哲也邀請全場歌迷大合唱，主歌結束後則讓樂隊老師們Solo近1分鐘，分享舞台時光。
張信哲換上一套渲染服裝唱〈雨後〉，現場配合歌詞打出「彩虹」燈光在粉絲身上，銀幕切換成「黑白」藝術風格，台上、台下呈現強烈對比，當唱到最後一句歌詞：「雨後出現彩虹，總會看見你的笑容。」張信哲不停重複「你」開撩現場各區域的歌迷，逗得大家笑得好開心。
全場粉絲瘋狂告白：「張信哲我愛你！」張信哲也熱情回應喊：「好好好！我給你們1分鐘的時間好不好，來！」頭手不停晃動，接收來自四面八方的愛意。他感謝所有台前、幕後人員的協助，讓歌迷給予團隊同等洪量掌聲：「我能做的就是，好好的唱歌給大家聽。」