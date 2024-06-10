張信哲攻唱杜拜／粉絲太嗨2度中斷演出！《浪姐》超大咖女星來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
演唱會到了下半場，張信哲帶來替動畫《天官賜福》獻聲的片頭曲〈無別〉，接著站上中央升降高台開唱〈焚情〉、燈光四射！他唱完主歌後，將舞台分享給所有樂隊夥伴盡情Solo，這是整場演唱會中第二次與團隊分享「杜拜舞台」。
唱到〈親愛的小孩〉時，張信哲換上全黑套裝，第一段副歌還沒唱完，歌迷們比本人還著急，全場合唱甚至大過歌手歌聲，至少2度被迫中斷演唱；到了第二段副歌，張信哲終於能好好完整獻聲，為此曲劃下完美句點。獻唱〈用情〉時舞台變成紫色燈光布幔，隨音樂變幻投射，兩側更有煙霧繚繞在張信哲周圍，還有一名穿著全身紫色亮片裝的舞者伴舞，曲終更有一道光芒投射在張信哲左手中、收入掌心。
「2個張信哲」都在杜拜唱 全場歌迷嗨翻狂喊：加班
張信哲希望營造浪漫星海場景，邀請大家開啟手機手電筒燈擺動：「下面這首歌需要靠你們幫我完成，好不好！」語畢他背對觀眾演唱〈友情世間〉，銀幕投影出張信哲與全場歌迷同框畫面，他對著自己合唱，現場出現「2個張信哲」畫面浪漫又有趣。
「我想你們的聲音跟精力，我應該是直接下去準備繼續上台就是了！」張信哲明白歌迷還沒聽夠，自己先開啟「安可」話題，全場歌迷也激動大喊：「加班！」聲量大聲到他差點講不下去：「讓我講完啦！有一個很重要的想法就是，音樂對我來說已經不是一般的興趣愛好這麼簡單的事情，音樂對我來說已經成為我的〈信仰〉。」主表演最後一首歌〈信仰〉，張信哲回到中間升降台，舞者換上黑袍演繹信眾，高舉雙手迎接「教主」張信哲，全場沸騰不已。
在全場大喊「加班！」聲量之下，工作人員也在台上一同鼓譟，張信哲最後換上一套花朵、半裙服裝，大銀幕放出他與杜拜景點打卡照，還有早前預告送給歌迷的「驚喜」，將他們在社群的打卡照秀上銀幕；安可曲部分帶來〈難以抗拒你的容顏〉、〈回來〉、〈太想愛你〉以及〈不要對他說〉，張信哲收獲歌迷呼聲、信心大增：「我相信這是一個完美的起點，接下來會有更多機會來這裡，我相信會再來的。」