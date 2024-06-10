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天氣預報／收假日回家要帶傘！午後雷雨又快又急　開工日雨區擴大

▲受到西南風影響，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲受到西南風影響，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署表示，今（10）日台灣受到西南風影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

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明日至週六（6/11至6/15）西南風進一步增強，迎風面的中南部地區有短暫陣雨或雷雨，當海上發展強對流移入時，將伴隨「瞬間大雨、雷擊、強陣風」等劇烈天氣，其它地區天氣為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。

▲未來一週天氣類似，午後降雨較多，中南部全天不定時有雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週天氣類似，午後降雨較多，中南部全天不定時有雨勢。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率40％，氣溫攝氏26至33度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至32度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏25至32度

🟡中台灣天氣
📍台中市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％ ，氣溫攝氏27至33度

🟡南台灣天氣
📍台南市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏28至31度
📍高雄市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％，氣溫攝氏25至30度

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