端午節來了！新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽 獎金高達245萬
「新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽」昨（9）日早上在新北市微風運河盛大展開為期2天的賽事，開幕典禮由新北市長侯友宜、議長蔣根煌一同為表演賽隊伍鳴槍，現場共有2,100人參賽，力拚冠軍寶座爭奪245萬獎金，除了激烈的競賽，今年還新增了創意隊呼比賽，還有豐富周邊端午應景活動，同時提供線上直播服務，讓民眾透過多元方式一起加入龍舟賽活動，歡度端午佳節。市長侯友宜表示，議長盃龍舟賽邁入第14年，是新北市最傳統應景的運動賽事，微風運河水流平穩、河道寬敞，非常適合龍舟競渡，也是標準的國際競賽場地。今年有27個國家、98支隊伍，共2,100位好手參賽，其中有148位外籍選手，包含美國隊、馬來西亞隊、日本隊等國家的選手同場較勁一起划龍舟，猶如一場龍舟聯合國嘉年華會。划龍舟是很好凝聚團隊向心力的運動，今年新北消防弟兄也不惶多讓，派出2支隊伍參戰大龍舟及小龍舟組。
記者吳政紘/綜合報導
世界龍舟選手加持 各國好手參賽
體育局補充，今年龍舟賽開幕典禮由世界龍舟錦標賽選手余浩俊及本屆最年長參加者游正通共同宣誓，浩俊在2023年IDBF世界龍舟錦標賽榮獲1銀1銅的佳績，80歲的游正通老當益壯把龍舟當成維持體能狀態最好活動。本屆共有98支隊伍組隊挑戰，其中包括14隊大龍舟男子組、6隊大龍舟女子組、49隊大龍舟混合組、20隊小龍舟男子組和9隊小龍舟女子組。
大龍舟男子組歷年傳統強隊環伺，包含近年異軍突起的【Mr.CaNoe Taiwan】、歷屆常勝軍【世界龍舟聯盟】(之前隊名為萬士益冷氣/萬家香) 將再度對決，是否能連霸成為看點；大龍舟女子組6支勁旅角逐后冠，已連2年奪下后座的【真理大學台北霞海】是否有機會繼續稱后？我們拭目以待；而競爭最激烈的大龍舟混合組，今年共計49支隊伍角逐冠軍獎座，常勝軍【鷗漫露營地樹豆龍舟隊】(今年更名為鷗漫景觀農場)、【兩肆捌龍舟隊】、【健身工廠】等隊伍都蓄勢待發，將展開激烈競爭；小型龍舟組的比賽同樣精彩，這些隊伍將在比賽中展現高超技藝，比賽精采可期，歡迎民眾踴躍來到新北微風運河一同歡度端午佳節。
除觀賞精彩的龍舟競渡外，6月9日晚上7點舉辦「粽夏樂浪音樂會」有小飛FREYA、加洛、餅兒、澔澔等歌手與觀眾一起創造屬於端午夏日的美好回憶。活動期間，現場還有多元有趣的周邊活動，今年大會設計了很多龍年主題活動，如龍年行大運、龍年御守、龍紋香包、恐龍主題玩具等好禮，還有精彩的舞台節目，歡迎親子族群共同參與，一同感受龍舟魅力。
另活動期間每日提供2500份刮刮卡，民眾只要到現場就可領取，就有機會贏得萬元黃金粽子、禮券等熱門商品。除實體活動外，也能到官網玩龍舟小遊戲，也有機會獲得千元禮券，歡迎各界好友一同來參加這場微風獨有的龍粽盛宴。
活動詳情－新北市龍舟賽官網（https://www.ntpc-dragonboat.com.tw/），此外，針對無法出門的民眾，主辦單位也提供線上直播服務，讓大家能夠在家中觀賞最熱血的精彩賽況，隨時掌握最新的戰況（賽事直播網址：https://reurl.cc/x9l9W1）。