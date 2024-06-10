足球／國小世界盃冠軍戰出爐 女子永靖戰富世、男子清水鬥公館

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隊史成軍以來首次拿到冠軍門票的富世國小總教練蘇宛菁賽後仍不敢置信地表示，這結果超出預期的美好，賽前認為只要全力以赴、不要給球員太大壓力，拿出平時練習的成果就好，畢竟新北自強國小是一支組織系統完整的傳統強隊，但因為突如其來的一場大雨讓雙方呈現五五波的賽況，全靠場上球員奮戰不懈並抓住球點拚盡全力適時突破的成果，尤其是陣中2號白芷萱的防守拚勁也提升全隊的士氣帶動攻勢，白芷萱說對自己的表現不滿意，因為場地比平常練習還濕滑，追不上新北自強國小的速度。蘇宛菁教練笑說因為花蓮平常就有午後雷陣雨，球員已經習慣在雨中泥濘的場地踢球。並強調這盃賽對小球員意義重大，全隊每年對這個盃賽相當期待。
來自彰化的永靖國小女足隊也因場地的泥濘問題無法施展身手，原本設定好的小組搭配打法無法執行，導致先發球員開賽時踢得太複雜，教練團在暫停時交代全隊進攻簡單處理就好，雖然第一球靠著對方守門員的失誤進球，隨後靠著教練團在場邊的指示長傳到對方門前再起腳射門，在連下兩城後只被對手瑞北國小攻進一球，最後便以3 :1拿到冠軍賽門票。
羅永伸教練說球隊成軍以來還沒摸過冠軍獎盃的滋味，彰化的鄉親家長們把夢想寄託在這一批小球員身上，用盡一切資源栽培她們，希望今年有機會一嘗冠軍夢，而教練團在賽後也一致認定9號的詹雨蓉堪稱是這場比賽最佳球員，無論是防守拚勁與進攻都相當積極，為隊友創造許多得分機會。
清水國小再度晉級冠軍賽
臺中的清水國小在拿下首屆冠軍後本屆再度回到爭冠行列，對手協和國小不但是上屆冠軍也相當熟悉清水國小的陣容及踢法，賽前被看好是最激烈的戰役，同時也是臺中內戰，臺中市市長盧秀燕也交代運動局局長李昱叡再度北上探視及打氣，希望不管是誰勝出都是臺中市最大的驕傲。果然雙方交手過招在攻守兩端相當激烈、火藥味十足，最後在下半場由清水國小的1號陳頤學在協和球門前亂軍之中將球碰進，清水國小也以這1球領先至終場拿到首張冠軍賽門票。
賽後清水國小張禾諭表示，這場比賽雖然因場地不佳導致球員臨場表現不理想不過整體來說團體配合與反搶能力相當到位，原本雙方就勢均力敵加上場地問題讓雙方在攻守上就更小心避免犯錯，因此清水國小賽前就設定快攻並以多打少，讓對方守門員在混亂之際起腳射門，而這方法也奏效。總教練張禾諭認為球隊能再次爭冠除了肯定教育部體育署舉辦這賽事造福基層足球發展，也感謝洪瑞佑校長、童主任、陳組長、全校老師支持與鼓勵！
花蓮崇德國小與臺北公館國小為了爭去最後一張冠軍賽門票激烈拼搶，公館國小總教練張涵巧用球場較乾燥的區域優勢盤帶後起腳射門，並利用長傳至對方球門前撞柱射門攻勢拿下4分，終場就以4:1進入冠軍賽。