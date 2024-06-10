價高日人仍愛！中國3年前突禁台鳳梨　矢板明夫：反開拓日本市場

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矢板明夫提到，中國在大約三年前，因政治問題停止進口台灣的鳳梨。「當時以安倍晉三前首相為首的許多日本友台人士紛紛呼籲，希望大家『吃鳳梨、挺台灣』。」他指出，愛媛縣立刻響應這一號召，開始購買台灣鳳梨，提供給松山市內中小學的營養午餐使用。當地的蔬果行也開始販賣台灣鳳梨。
矢板明夫指出，3年過去，愛媛縣上下依舊默默地繼續購買台灣鳳梨，而且每年購買的量還略有增加。有消費者對日本媒體說「購買鳳梨，可以幫助台灣，是一件有意義的事情。而且，台灣的鳳梨的確很好吃」。對此，矢板明夫感嘆，「一旦開始做一件事情，就會默默地堅持很長時間。這種做法，非常符合日本的文化。」
矢板明夫後續還引用日本政府的統計數據，2020年台灣鳳梨的日本市場佔有率大概是1%，2023年上升到了9%。有人預估，今年可能將首次突破10%。「這說明，台灣的鳳梨已經被日本消費者接受、在日本市場扎穩了腳跟。而且，台灣鳳梨的售價在日本要比在中國高很多。」
矢板明夫指出，「中國當年突然禁止台灣鳳梨進口，主要的目的是想卡台灣的脖子、欺負台灣。結果，卻促成了台灣鳳梨成功開拓日本市場。正所謂，塞翁失馬、焉知非福。」
最後，矢板明夫回憶當時台灣被中國禁止進口時，他曾在日本的報紙和雜誌上多次宣傳台灣鳳梨，卻被一些「統派網紅」冷嘲熱諷，「他們說台灣鳳梨『有介殼蟲』、『價格貴』、『容易黑芯』等等。還說『日本的消費者不可能接受台灣鳳梨』等喪氣的話。」「很高興，事實再一次駁斥了他們的謊言。」