端午憾事！中國多地龍舟翻覆已釀4死　死者丈夫：有人學2天就掌舵

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但是在本月5日下午，傳出龍舟翻覆的消息。據了解，當時一艘女子龍舟在訓練時發生翻船事故，造成3人不幸遇難，多人受輕傷，所有遇難人員都已打撈上岸。但從爆料畫面及網友敘述龍舟上的隊員多未穿著救生衣，引起許多網友批評，直指主辦單位未盡到安全防護及督導之責。
其中一名罹難者的丈夫透露，他的妻子受邀參加比賽，雖然妻子已經是第五年參賽，「船上一共有24人，掌舵的姑娘才學兩天，當時整個船翻了，翻之前有人直接跳水，有幾個人沒跳，船就翻過來了。」
針對此事，秀山縣政府直到6月9日才證實此次意外，並指發生事故的是秀山縣的代表隊，但官方並未說明細節，引發質疑聲浪。此外，由於事件發生在5日，但直到9日網友爆料消息才曝光，引發不少網友質疑當局刻意隱瞞此重大事故。目前，官方已取消了原定賽事。
除了上述事件之外，湖北黃岡市黃梅縣9日也傳出一艘龍舟翻船。據《封面新聞》報導，8日有紅白兩隊在競渡，一支隊伍操作失控後龍舟側翻、倒扣，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，最終導致一名57歲參賽男子溺斃。
先前在6月1日，貴州省銅仁市碧江區一場龍舟賽也發生龍舟側翻事件，官方事後宣稱是當時浪太大導致船員落水，幸無人員受傷；5月23日，浙江省瑞安市塘下鎮發生龍舟對撞，多人落水，但後續都被救出。