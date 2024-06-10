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端午憾事！中國多地龍舟翻覆已釀4死　死者丈夫：有人學2天就掌舵

▲中國多地近日舉辦龍舟競賽，卻接連發生翻覆意外。示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）
▲中國多地近日舉辦龍舟競賽，卻接連發生翻覆意外。示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

今（10）日是端午節，划龍舟、吃粽子一直以來都是這個節日的習俗之一。不過在端午節前夕，中國近來接連發生龍舟在比賽及訓練時翻覆意外，截至9日，至少4人因此喪命，但官方卻推遲低調處理，引發民間爭議。

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綜合媒體報導，中國重慶市（渝）、湖南省（湘）、貴州省（黔）每年端午都會輪流舉辦「渝湘黔三省（市）龍舟邀請賽」，今年由重慶市秀山縣主辦。

但是在本月5日下午，傳出龍舟翻覆的消息。據了解，當時一艘女子龍舟在訓練時發生翻船事故，造成3人不幸遇難，多人受輕傷，所有遇難人員都已打撈上岸。但從爆料畫面及網友敘述龍舟上的隊員多未穿著救生衣，引起許多網友批評，直指主辦單位未盡到安全防護及督導之責。

▲重慶6月5日一條龍舟訓練時翻船，導致多人落水遇難，但從當時影片可以發現船上許多人未穿著救生衣。（圖／翻攝自極目新聞）
▲重慶6月5日一條龍舟訓練時翻船，導致多人落水遇難，但從當時影片可以發現船上許多人未穿著救生衣。（圖／翻攝自極目新聞）
其中一名罹難者的丈夫透露，他的妻子受邀參加比賽，雖然妻子已經是第五年參賽，「船上一共有24人，掌舵的姑娘才學兩天，當時整個船翻了，翻之前有人直接跳水，有幾個人沒跳，船就翻過來了。」

針對此事，秀山縣政府直到6月9日才證實此次意外，並指發生事故的是秀山縣的代表隊，但官方並未說明細節，引發質疑聲浪。此外，由於事件發生在5日，但直到9日網友爆料消息才曝光，引發不少網友質疑當局刻意隱瞞此重大事故。目前，官方已取消了原定賽事。

除了上述事件之外，湖北黃岡市黃梅縣9日也傳出一艘龍舟翻船。據《封面新聞》報導，8日有紅白兩隊在競渡，一支隊伍操作失控後龍舟側翻、倒扣，多人在水中一邊掙扎，一邊試圖將龍舟扶正，最終導致一名57歲參賽男子溺斃。

先前在6月1日，貴州省銅仁市碧江區一場龍舟賽也發生龍舟側翻事件，官方事後宣稱是當時浪太大導致船員落水，幸無人員受傷；5月23日，浙江省瑞安市塘下鎮發生龍舟對撞，多人落水，但後續都被救出。

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