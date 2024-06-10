開工星巴克咖啡「第2杯折100」！1招買一送一　7-11美式3杯100元

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明（11）日星巴克與大家相約上班日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠！簡單試算，相當於美式咖啡第二杯10元、香草星冰樂第二杯15元好划算。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
想喝「星巴克買一送一」有訣竅！6月12日至6月28日每週三至五，開喝星巴克foodomo外送最新優惠，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家換算折扣完，那堤一杯最便宜75元、焦糖可可碎片星冰樂每杯只要93元，划算喝一波。
📌7-11美式「3杯100元」
7-11咖啡現在也有隱藏優惠了！foodomo今最後一天開喝7-11 CITY CAFE特大杯美式咖啡「3杯100元」，還可以任選冰熱。原價60/杯，相當於現省80元，提振精神開喝優惠了。
📌西雅圖咖啡今起「第二杯半價」！祭杯「買2送1」
端午連假最後一天該收心了，6月10日、6月11日連續兩天上午7:00至晚上20:00，西雅圖咖啡祭出全系列飲品享「第二杯半價」優惠！而且同時推出寄杯指定飲品「美式咖啡、拿鐵」享「買2送1」優惠！提醒大家，優惠限定同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水；休息站門市不參與活動；恕不與其他優惠、折價券合併使用。