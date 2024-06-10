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今永昇太超神復活！先發6.2局狂飆7次三振　霸氣怒吼滿血回歸

▲芝加哥小熊隊今永昇太先發6.2局狂飆7次三振，找回身手，終場帶領小熊以4:2贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊隊今永昇太先發6.2局狂飆7次三振，找回身手，終場帶領小熊以4:2贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

今永昇太太神了！美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥小熊今（10）日對決辛辛那提紅人，前兩戰表現不佳的的日籍強投今永昇太擺脫陰霾，先發繳出6.2局失2分的好投，還投出7次三振，奪下本季第6勝。此外，他在投出三振後還做出類似的「三振鞠躬」姿勢，並且三振後也有多次狂吼，再度引發球迷熱烈討論。今永昇太前2場先發表現皆不理想，5月30日對決釀酒人僅投4.1局狂掉7分，首次單場挨2轟，是他赴美後最慘一役，防禦率王寶座不飽，上一戰今永昇太出戰芝加哥白襪，他僅投4.1局雖狂失5分，但因隊友失誤後挨轟，僅有1分自責分。

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今永昇太找回身手　挨轟又回穩

今永昇太前2局都安全過關，僅被敲出1支安打，不過到了3局下，今永面對首名打者Luke Maile遭到陽春砲狙擊，但他也及時回穩，連續解決3名打者化解危機。在被敲出全壘打後，今永昇太連續3局又壓制紅人打線，只出現1次四壞保送，還飆出4次三振。

7局下，今永再次遭遇亂流，開局連續被敲出3支安打，失掉本場比賽第2分，所幸紅人打者Santiago Espinal在二壘遭封殺，今永隨後飆出三振，抓到該局第二個出局數並退場休息，Mark Leiter Jr上場球接替登板也飆出三振，結束紅人攻勢。

今永昇太此役主投6.2局，用94球有59顆好球，被敲出5支安打包含1轟，失掉2分都是自責分，其中有3支安打都集中在7局下，另投出7次三振與1次保送，賽後防禦率1.96。今永拿下本季第6勝，賽後防禦率1.96。

此外，今永昇太在5局下以84.8英哩快速指叉球，三振掉前面開轟過的麥爾後，今永昇太立即轉身並做出一個類似「鞠躬」的慶祝動作，這個畫面也在社群媒體上瘋傳，推特網紅「棒球忍者」Rob Friedman推文，直呼「今永昇太剛剛是發明了『三振鞠躬』嗎？」

今永昇太其實是怒吼　不是三振鞠躬

事實上，今永並非在鞠躬，而是三振後怒吼，但因為他是在客場，今永昇太並沒有這麼「囂張」，不然隊友可能會被觸身球伺候，這也是美國不成文的棒球文化，避免對方以為在挑釁，過去洋基隊也有田中將大三振後，故意用手套擋住怒吼。

▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太，三振後怒吼，被意外認為是在三振鞠躬，十分有趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太，三振後怒吼，被意外認為是在三振鞠躬，十分有趣。（圖／美聯社／達志影像）

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