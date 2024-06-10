劉真49歲冥誕！閨密楊麗菁惆悵PO合照 訴思念喊「一輩子的摰友」
「國標舞女王」劉真2020年接受心臟手術不幸離世，享年44歲。昨（9）日是劉真的49歲冥誕，她生前的閨密楊麗菁在臉書曬出兩人合照，感慨表示「小真祝妳生日快樂！最歡樂的時光，最惆悵的季節，想念！」
記者薛羽彤／綜合報導
劉真過世後，親朋好友們都相當不捨，昨日為劉真49歲冥誕，好友楊麗菁不忘在臉書上祝劉真生日快樂，「6月9號，小真祝妳生日快樂，一輩子的摰友。」並感性寫下：「花謝花飛花滿天，紅消香斷有誰憐。回憶起你，彷彿又見你在舞台上輕盈起舞，每個旋轉和跳躍都如同藝術的化身。你的舞步，不僅帶來視覺的享受，更讓我們感受到生命的韻律與熱情。你美麗的笑容和溫柔的眼神，曾為我們帶來無限的鼓舞和安慰。讓我們有勇氣面對生活中的困難與挑戰。」言語中透露出對好友無盡的思念。
劉真於2020年2月7日因心臟主動脈瓣狹窄，接受傳統主動脈瓣膜置換手術，術後心臟功能恢復不良，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架；之後又出現腦部栓塞與出血，造成腦壓上升進行開顱手術，最終仍回天乏術，於3月22日病逝，享年44歲，留下丈夫辛龍和愛女。
辛龍與劉真2014年結婚，婚後育有一女，愛妻離世後他淡出螢光幕前，遲遲未完全走出傷痛。綜藝天王胡瓜5月受訪時透露，有打電話給辛龍邀請他重返舞台，「現在他就是帶小孩上課，但還是可以看得出他對這份（演藝）工作有熱忱，他也是位很有才華的藝人。」期盼他能早日回歸演藝圈。