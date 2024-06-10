大都會6:5費城人！倫敦系列賽追平 Taijuan Walker勝投卻被搞飛
美國職棒大聯盟倫敦海外系列賽第二戰，今（10）日費城費城人推出「台灣走路」Taijuan Walker（沃克）先發，大都會派出Jose Quintana（昆塔納），大都會打線一掃第一戰打線熄火的窘境，在第6和第9局上半分別各打進三分，終場以6:5擊敗費城人，倫敦系列賽雙方各拿一勝。本場比賽Taijuan Walker繳出5.2局被敲兩安失兩分，但費城人牛棚放火無緣勝投，Jose Quintana此役僅投3.2局被敲六安失三分，無關勝敗，Bryce Harper（哈波）繳出3支1吞2K，選到兩次保送。
記者吳政紘/綜合報導
費城人在一局下半靠著Alec Bohm（博姆）的適時安打，打回一分打點，四局下半Edmundo Sosa（索沙）、Whit Merrifield（梅利菲爾德）的安打再幫費城人打回兩分，5局打完費城人3:0領先大都會，而大都會的反攻在六局上半展開，Pete Alonso（阿隆索）獲得保送後，Brandon Nimmo（尼莫）先掃出一支二壘安打，J.D. Martinez（馬丁尼茲）隨後敲安，大都會將比分扳平為3:3。
終結者砸鍋 大都會逆轉奪勝
費城人在7局下半靠著David Dahl（達爾）的陽春砲，再度反超比分為4:3，9局上半費城人推出José Alvarado（阿爾瓦多）登板關門，但他先被Mark Vientos（韋恩托斯）敲安，讓大都會追成4:4平手，再對Pete Alonso投出觸身球再丟一分，大都會在9局上半一口氣打進3分，雖費城人在9局下半靠著保送追回一分，但大都會終結者Drew Smith（史密斯）還是順利關門，大都會終場以6:5擊敗費城人，雙方在倫敦系列賽各拿一勝。
本場比賽Taijuan Walker繳出5.2局被敲兩安失兩分，但費城人牛棚放火無緣勝投，Jose Quintana此役僅投3.2局被敲六安失三分，無關勝敗，Bryce Harper（哈波）繳出3支1吞2K，選到兩次保送。