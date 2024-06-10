端午節收假日！國道11處易壅塞路段先掌握　建議提早出門避車潮

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今日凌晨0時至5時交通量為5.9百萬車公里，為平日年平均(3.9百萬車公里的1.5倍，預估今日全天交通量為115百萬車公里，目前各國道路況皆大致正常。截止上午7時，交通量為9.0百萬車公里。
至於今日國道相關疏導措施包括中午12至晚上9時時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1時至下午6時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、零時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。
高公局也預判，今日國道11路段會出現車多壅塞情況，包括北部國人北向苗栗到湖口路段下午1點至晚上10點、國3北向關西到大溪路段下午2時至晚上9時、國5北向宜蘭至坪林路段上午9時至晚上10時；中部國1北向西螺至埔鹽系統及國1北向南屯至后里系統下午2時至晚上8時、國3北向竹山至中興路段及國3北向草屯至霧峰系統下午3時至晚上8時；國3北向苑裡到香山路段下午2點至晚上9時、國4西向潭子系統至豐勢下午1點時至4時、國6西向舊正至霧峰下午3時至晚上8時。
此外，南部國10西向仁武至左營路段下午3時至晚上8時也會有車多壅塞的情況。高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。