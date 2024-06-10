北市萬華凶殺命案！78歲老翁慘遭房客砍死 死者兒：有超現實感
本月9日下午，台北市萬華區發生兇殺命案，68歲陳姓房客因積欠約2萬元租金，與78歲顏姓二房東發生爭執，陳男一怒之下持刀砍死顏姓老翁，隨後前往新竹第一分局北門所投案。對此，顏姓老翁兒子指出，父親於20多年前就失明、並離家出走，他表示「有種超現實感」，提到「弱勢的人只會弱弱相殘，當你知道這樣劇情的時候，其實生氣不起來，會覺得是一種悲哀」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳男向顏姓老翁承租雅房，近期因房租積欠約2萬多元，2人因此發生爭執，談判過程中，陳男持刀砍死顏姓老翁，犯案後逃離現場。陳男殺人後南下新竹，最後自覺難逃法網，自行前往新竹第一分局北門所投案，被警方帶回西園派出所，訊後依殺人罪嫌送辦。
警方傳喚顏姓老翁家屬，其兒子受訪時表示，父親失明20幾年，後來離家出走，就去教會幫各種弱勢申請補助，適逢端午連假期間，未料卻接到噩耗。顏男表示，父親與陳男都是弱勢中的弱勢，聽聞發生憾事，還是有種「超現實感」，提及「弱勢的人只會弱弱相殘，會覺得是一種悲哀」。
※【NOWnews 今日新聞
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