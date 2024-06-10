華晨宇開唱「震碎腎結石」！粉絲嚇傻：華佗再世？醫師1句話證實
中國歌手華晨宇的唱作實力備受肯定，每每開唱都是爆滿，前陣子他開始舉辦巡迴演唱會，在香港場有觀眾爆料，疑似因為華晨宇飆高音共振太強，同場男友的腎結石直接被震碎，讓她驚呼華晨宇是華佗再世，引發網友熱議，對此，有專業醫生給出回應，指出這確實是有可能會發生的情況，只是機率比較低。
記者吳昕蓓／綜合報導
一名自稱是華晨宇粉絲的網友在微博發文表示，她的男友在體檢時被發現有腎結石，但情況並不嚴重，5月底小倆口一起去看華晨宇在香港的演唱會，過程中男友突然對她說：「我腎結石好像被震碎了，好通透！」她當下並不相信男友的說法，沒想到回到飯店後，男友真的排出了黃色顆粒物。
該名網友親眼認證奇蹟發生，忍不住驚呼：「華晨宇華佗再世嗎？」她表示科學上應該會有更嚴謹的解釋，但不可否認華晨宇的演唱會確實讓人感到震驚，「那個音響！整個靈魂都在震的感覺！還有華晨宇那個聲匣！厲害到失語」，她也強調這是個人經歷，不代表華晨宇現場演唱真的有療效。
該則貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，據《封面新聞》報導，對此說法，成都市第一人民醫院泌尿外科主治醫師蔣理海表示，類似情況還真的存在，但會發現基本上都是偶然，從醫學角度來看，聲波能對結石產生物理作用，但普通的聲波無法達成效果，演唱會現場的音響能傳出高頻聲波，在某種情況下，確實會達到類似衝擊波引發碎裂的結果，但機率並不高。