最猛凶宅39年奪31命！神明指示親巡掃蕩凶邪 錦新大樓聚集紅衣人
位於台北市中山區的「錦新大樓」，多年來頻傳事故及死亡等，近40年來有31人喪命，被網友封為「最猛凶宅」、「猛鬼大樓」，還傳出許多靈異事件。近日「錦新大樓」進行宗教儀式活動，附近聚集大批紅衣人士，被PO在「中山區大小事」臉書社團，對此，廟方解釋，此次是收到「台北尊王府廣澤尊王」指示，還請來關渡宮二媽、木柵忠順廟保儀大夫，以及艋舺青山王公陪同，普施孤幽，掃蕩凶邪。
記者林盈君／綜合報導
根據廟方人士透露，由於中山區特種行業多，再加上靈異事件頻傳，造成民眾不安，此次收到「台北尊王府廣澤尊王」指示，特請關渡宮二媽、木柵忠順廟保儀大夫以及艋舺青山王公陪同，從8日開始普施孤幽，9日奉旨掃蕩凶邪。此次「奉旨掃境大典」將從尊王府出發，會行經長春路、吉林路口，再轉進林森北路，最後直行到民權東路，一路會經過八大行業密集區。
據了解，「錦新大樓」前身為時代大飯店，1984年5月28日上午，二樓餐廳疑因電線走火引燃大火，由於建築物內悶燒、形成煙囪效應，造成19人死亡、49人輕重傷。後來該大樓改成「錦新大樓」，1996年發生疑似縱火案，造成2死61傷。之後「錦新大樓」還接連發生多起墜樓事件，39年來有31人喪命，被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」。
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