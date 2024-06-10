中職戰報Week 10／吉力吉撈蹲捕手感更燙　樂天桃猿燈光秀先喊卡

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衛冕軍味全龍隊，今年上半季狀態並不理想，沒有打出衛冕軍的氣勢。投手戰力雖是最聯盟最佳、團隊盜壘成功數名列前茅，進而創造出不少的得點圈攻擊機會，不過得點圈打擊率、長打率都在中段班，影響到味全龍的得分效率，目前上半季戰績還在勝率5成以下。
上周味全龍單周拿到3勝，得失分正13，是全聯盟最佳。除投手戰力依舊是聯盟頂尖、防禦率僅2.06，得分效率也靠著長打火力加持有所進步，單周敲出4轟，其中吉力吉撈・鞏冠單周擊出3支全壘打、昨天周日的賽事，更面對統一獅雙響砲，是味全龍攻勢主軸。
去年下半季，味全龍也是靠著吉力吉撈・鞏冠的長打攻城掠地，今年劉基鴻尚未回溫，吉力吉撈・鞏冠的重要性更勝以往。不過即便如此，吉力吉撈・鞏冠仍持續進化，揮空率與三振率都比去年下降，20.4%、25.3%下降至17.5%、21.9%，且純長打率依舊是聯盟頂尖，維持著強力的揮棒速度。
另外去年較容易揮空的外側偏低位置，吉力吉撈・鞏冠也有所修正，揮空比例降低、選掉的比例變高；對手的紅中偏低失投位置，把握度提高，也因此上半季還沒打完，吉力吉撈・鞏冠就敲出11支全壘打，暫居聯盟全壘打王。
除了長打火力，吉力吉撈・鞏冠對味全龍的最大幫助，是近期蹲捕頻率變高，打擊成績依舊能維持不墜，本季以捕手身份出賽15場，打擊成績是8轟、打擊率3成68，這也讓味全龍在打線安排更有彈性，像是讓林智勝、黃柏豪排上指定打擊，使得葉君璋總教練能視球員近況安排打線最大化的配置。
第10周話題：球迷娛樂vs.球員安全 燈光秀應有更好設計
在LED燈泡開始被運用在體育賽事上後，省電、瞬開等優勢，讓各國職棒開始採納使用。加上瞬間可進行開關，與過往照明設備需要等待不同，搭配音樂製造球場上的聲光效果，在美、日、韓職棒已行之有年，也讓整體球場氛圍跟過去格外不同，但何時使用與亮度設定，也很考驗場務人員。
LED燈泡使用在棒球場上，先前新竹棒球場改建落成後就已搭載，不過真的開始常態使用，則是在今年的樂天桃猿主場桃園棒球場上。為了把新改建的硬體設施發揮效用，樂天桃猿也在局間安排燈光秀，不過使用時機與亮度調整，則有改進空間，上周富邦悍將總教練陳金鋒也動怒到場邊抗議，認為會危及球員安全。
與國外職棒的燈光秀相比，樂天桃猿在局間來安排，且明、暗程度對比高，雖然可讓效果更加顯著，但在換局時使用，則容易讓場上球員感到不適，若是在傳接球時突然被「閃」了一下，確實會有安全疑慮。過往大聯盟也曾有牛棚投手練投時，把燈光切掉要準備進行燈光秀，火球噴過來，牛棚投手的確有安全性問題。
樂天桃猿領隊川田喜則，在陳金鋒抗議的隔天隨即宣布暫時取消燈光秀是明快回應。調整燈光秀在適合的時間，例如賽後或5局中場時，有較長的時間來做安排，球員也不會急著上場傳接球熱身；或是改寫燈光秀韌體，讓部分燈泡恆亮，部分燈泡明暗程度作調整，讓視覺衝擊程度降低，都是未來樂天桃猿可做的調整。
甚至之後也可利用樂天桃猿自己的夜間練習時間，做燈光秀的測試，透過自家球員的回饋反應做調整，都能避免未來再發生同樣狀況，讓客隊感到不適，又能讓主隊球迷有物超所值的聲光效果體驗。畢竟在陳金鋒總教練抗議過後，他隊總教練也都有類似反應，如何讓主客都感到舒適，又不減娛樂效果，是未來樂天桃猿要調整的方向。
單周之星：5號先發出頭天 江國豪繳生涯代表作
富邦悍將投手江國豪，上周六面對樂天桃猿力投122球，雖然想挑戰完封未果，最終繳出8.1局失1分退場，但已是江國豪進職棒以來的代表作，也證明2019年以第一輪進職棒的他，確實有能力扛先發輪值的位置，可以跟陳仕朋組成可靠的本土先發搭擋。
進職棒時，江國豪頂著大專最強投手的評價，被富邦悍將視為即戰力先發投手。不過雖然 江國豪吃局數能力不錯，壓制力卻實好時壞，因此甚至在2022年被轉為中繼投手，定為較為不明。今年雖然被球隊定位為5號先發，不過偶爾仍須兼任中繼投手，在球隊的重要性一度下降。
不過上周江國豪證明自己是有扛固定輪值的能力，面對樂天桃猿完全控制場面，122球中有83球是好球，一直把球數領先的優勢握在手中，加上投得順，可把江國豪擅長的快節奏優勢放大，速球搭配滑球、曲球與變速球，讓樂天桃猿的打者抓不到確實的擊球點。
其實在第9周面對中信兄弟時，江國豪就展現球路多樣、調整快速與吃局數的能力。雖然一開始就失掉5分，不過靠著改變球路，從速球為主調整為曲球主戰，順利在後4局壓制對方打線，最終靠著隊友逆轉拿到勝利；上周面對樂天桃猿，曲球也在比賽後半段拿出來使用，速差改變下也能持續壓制打者。
江國豪作為後段輪值，雖然揮空率並不高，但球種多樣、勇敢進攻好球帶、體力好，依舊是可靠的存在。綜觀江國豪本季先發場次，6場先發有3場投滿6局以上、5場投滿5局以上，對牛棚消耗度並不高，即便不是王牌等級投手，但作為5號先發還是合格成績，加上本來就不錯的牛棚深度，富邦悍將仍有贏球本錢。