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大谷翔平熄火敲1安！法官Judge扛第24轟復仇　洋基6：4道奇躲橫掃

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平對戰洋基，雖然擊出長打，但整場僅敲一支安打，最終道奇4：6不敵洋基。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平對戰洋基，雖然擊出長打，但整場僅敲一支安打，最終道奇4：6不敵洋基。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（10）日迎來對紐約洋基3連戰最後一場，道奇派出Tyler Glasnow（格拉斯諾）掛帥先發，洋基則是推出火球男Luis Gil（希爾），此役洋基靠著Trent Grisham（葛里沙姆）在6局下三分砲，一舉反超比分，加上「法官」Aaron Judge（賈吉）在8局下補上一發陽春砲，本季第24轟出爐，獨佔大聯盟全壘打王，最終洋基以6：4擊敗道奇，避免在主場被橫掃的尷尬局面。而大谷翔平此役手感熄火，全場繳出4支1，賽後打擊率降至.310。

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大谷翔平敲長打無用　Judge扛本季第24轟

雙方先發投手在前2局都封鎖對方打線，洋基在3局下半率先發難，Oswaldo Cabrera（卡布瑞拉）敲出陽春砲，幫助洋基先馳得點，Aaron Judge隨後再敲出帶有1分打點的二壘安打，3局打完洋基2：0領先道奇。

5局上Mookie Betts（貝茲）掃出帶有2分打點的二壘安打，一口氣扳平比數，系列賽手感火燙的Teoscar Hernández（赫南德茲）在6局上轟出陽春彈，幫助道奇以3：2反超比分。6局下Alex Verdugo（韋杜戈） 、Aaron Judge接連敲安，1出局後，Trent Grisham大棒一揮掃出三分砲，洋基5：3再度領先道奇。

8局上大谷翔平敲出二壘安打，隨後靠著Freddie Freeman（弗里曼）的滾地球，推進到三壘，Will Smith（史密斯）擊出高飛犧牲打，大谷翔平跑回一分，但Aaron Judge在8局下擊出本季第24轟，幫助洋基擴大領先為6：4，9局上半洋基終結者Clay Holmes（霍姆斯）成功關門，洋基終場就以2分之差擊敗道奇。

大谷翔平本場比賽手感熄火，全場繳出4支1，僅在8局上敲出二壘安打，並跑回一分；洋基方面Aaron Judge整場4支3，包含一發陽春砲貢獻2分打點，目前Aaron Judge已敲出24發全壘打，獨佔大聯盟全壘打王。


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