大谷翔平熄火敲1安！法官Judge扛第24轟復仇　洋基6：4道奇躲橫掃

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雙方先發投手在前2局都封鎖對方打線，洋基在3局下半率先發難，Oswaldo Cabrera（卡布瑞拉）敲出陽春砲，幫助洋基先馳得點，Aaron Judge隨後再敲出帶有1分打點的二壘安打，3局打完洋基2：0領先道奇。
5局上Mookie Betts（貝茲）掃出帶有2分打點的二壘安打，一口氣扳平比數，系列賽手感火燙的Teoscar Hernández（赫南德茲）在6局上轟出陽春彈，幫助道奇以3：2反超比分。6局下Alex Verdugo（韋杜戈） 、Aaron Judge接連敲安，1出局後，Trent Grisham大棒一揮掃出三分砲，洋基5：3再度領先道奇。
8局上大谷翔平敲出二壘安打，隨後靠著Freddie Freeman（弗里曼）的滾地球，推進到三壘，Will Smith（史密斯）擊出高飛犧牲打，大谷翔平跑回一分，但Aaron Judge在8局下擊出本季第24轟，幫助洋基擴大領先為6：4，9局上半洋基終結者Clay Holmes（霍姆斯）成功關門，洋基終場就以2分之差擊敗道奇。
大谷翔平本場比賽手感熄火，全場繳出4支1，僅在8局上敲出二壘安打，並跑回一分；洋基方面Aaron Judge整場4支3，包含一發陽春砲貢獻2分打點，目前Aaron Judge已敲出24發全壘打，獨佔大聯盟全壘打王。