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蕭閎仁宣布當爸！端午假期曬老婆2條線驗孕棒盼女兒：青菜錢加200

▲「音樂才子」蕭閎仁（右）與攝影師老婆（左）結婚2年，昨（9）日在臉書上曬出老婆的2條線驗孕棒照片，驚喜宣布自己當爸的好消息，當他聽說爸爸愛吃菜比較容易生女兒時，隨即回覆：「青菜錢加200元」，明顯希望老婆肚子裡的孩子是女兒。（圖／翻攝自蕭閎仁臉書）
▲「音樂才子」蕭閎仁（右）與攝影師老婆（左）結婚2年，昨（9）日在臉書上曬出老婆的2條線驗孕棒照片，驚喜宣布自己當爸的好消息，當他聽說爸爸愛吃菜比較容易生女兒時，隨即回覆：「青菜錢加200元」，明顯希望老婆肚子裡的孩子是女兒。（圖／翻攝自蕭閎仁臉書）

記者張一笙／綜合報導

39歲歌手蕭閎仁被譽為「音樂才子」，2022年與攝影師女友結婚後，昨（9）日在端午連續假期期間，在臉書上曬出老婆2條線的驗孕棒，宣布自己當爸的好消息。雖然夫妻倆還不知道寶寶的性別，但蕭閎仁聽說「爸爸愛吃蔬菜是女生」，隨即宣布青菜錢加200元，明顯十分盼望是女兒。

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▲蕭閎仁在臉書上曬出老婆2條線的驗孕棒，端午連續假期宣布自己要當爸的好消息。（圖／翻攝自蕭閎仁臉書）
▲蕭閎仁在臉書上曬出老婆2條線的驗孕棒，端午連續假期宣布自己要當爸的好消息。（圖／翻攝自蕭閎仁臉書）
蕭閎仁2022年時，特地挑在520和攝影師女友登記結婚，十分浪漫。升格人夫的蕭閎仁昨晚開心地在臉書上宣布當爸，在端午節前夕曬出老婆2條線的驗孕棒，讓他興奮地配上熱門洗腦兒歌〈蘑菇濃湯〉的歌詞，寫下：「蘑菇蘑菇，躲在市場的角落」，似乎是在提前為當爸爸做準備。

雖然蕭閎仁還不知道寶寶的性別，但有粉絲留言表示：「爸爸愛吃蔬菜是女生，爸爸愛吃肉類是男生。」蕭閎仁隨即回覆：「每天加碼青菜錢多200！」明顯透露自己希望老婆肚子裡的孩子是女兒。

▲蕭閎仁在臉書上與粉絲有趣互動，吸引不少粉絲前往朝聖。（圖／翻攝自蕭閎仁臉書）
▲蕭閎仁在臉書上與粉絲有趣互動，吸引不少粉絲前往朝聖。（圖／翻攝自蕭閎仁臉書）
不少粉絲紛紛留言恭喜蕭閎仁夫妻倆，甚至紛紛給出意見：「老婆想吃什麼都去排」、「請珍惜剩下的日子」、「恭喜老爺、夫人」，還有粉絲笑說：「歡迎加入睡不飽爸爸團！」讓目前正在忙著巡演的蕭閎仁苦笑地表示：「已經睏了！」有趣互動吸引不少粉絲前往朝聖。


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