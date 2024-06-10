狄鶯不離婚了？端午節與孫鵬親密合照 揭夫妻現況：走一輩子的路
狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐，日前被爆出在泰國吸食大麻之後神智不清，誤入民宅甚至脫褲露臀，脫序行為引發熱議。狄鶯受訪時抱怨和大姑有爭執，揚言等兒子病好就要離婚。今（10）日為端午節，狄鶯在臉書曬出夫妻合照，看似感情依舊，粉絲見狀也備感欣慰「夫妻相挺相守度過難關，就別再提離婚了。」
記者薛羽彤／綜合報導
狄鶯在端午節這天曬出夫妻倆合照，表示以感恩的心情，走過人生的每一個階段，「狄姐用一顆感恩的心，走一輩子的路。感恩，知足，惜福。」照片中，狄鶯將手搭在孫鵬肩上，還後製兩顆愛心在兩人之間，看似夫妻倆和好如初。粉絲看到後也紛紛在底下留言鼓勵狄鶯，「一切都會過去的，夫妻有難要同心協力，加油」、「端午佳節愉快、不要把婚姻離婚掛在嘴邊、好好白頭偕老」、「父母和樂。孩子才會健康幸福」、「關關難過關關過，相信妳可以的。」
孫安佐爆出在泰國的醜聞，狄鶯受訪時透露，不滿孫鵬一家人，特別點名大姑跟大姑兒子，表示等孫安佐的病好後，打算離婚。對此孫安佐則回應：「只要媽媽開心就好。」風波延燒至今，孫鵬只低調回應一次：「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，謝謝大家關心。」
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