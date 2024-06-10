塞爾提克Holiday寫11年神紀錄！比肩Duncan　美媒：奪冠最後拼圖

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Jrue Holiday曾在2018、2021、2023入選過NBA年度最佳防守第一隊，今年則是第三度入選年度最佳防守第二隊，並在2021年隨密爾瓦基公鹿拿下NBA總冠軍，雖打出好表現，但在Damian Lillard（里納德）的交易案中，Jrue Holiday先是被交易至拓荒者，後又被拓荒者交易至塞爾提克。
Holiday來到塞爾提克後被視為Marcus Smart離隊後，後場防守的主要核心，他的表現也沒有讓塞爾提克失望，在季後賽與Derrick White組成的後場連線，被視為塞爾提克阻擋達拉斯「雙槍」的關鍵人物。
超狂表現比肩Duncan Holiday成綠軍奪冠拼圖
在總冠軍戰第二場，Jrue Holiday繳出26分、11籃板、3助攻，並且沒有發生失誤，成為繼2013的Tim Duncan後，首位在NBA總冠軍戰25分+10籃板且沒有發生失誤的球員，賽後美媒也盛讚Holiday的表現，76人隨隊記者Keith Pompey在X上表示，「雖Holiday生涯獲得不少榮譽，但他還是最被低估的球員。」《The Athletic》記者Mike Prada更表示Holiday就像當年湖人的Pau Gasol，將成為塞爾提克奪冠不可獲缺的一員，也是奪冠最後拼圖。