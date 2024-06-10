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大谷翔平洛杉磯豪宅危機！愛巢恐遭竊賊盯上　網喊：請保護好老婆

▲大谷翔平為了愛妻田中真美子（右）購入1200坪的豪宅，要價2.54億台幣，但洛杉磯竊案頻發，大谷豪宅恐成為下手目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平為了愛妻田中真美子（右）購入1200坪的豪宅，要價2.54億台幣，但洛杉磯竊案頻發，大谷豪宅恐成為下手目標。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的「愛巢」成為竊盜集團的新目標？根據日媒《東京體育》報導，近年來，南加州地區頻繁出現球星、名人家中遭竊案件，治安問題已經成為社會關注的焦點。尤其大谷翔平今年才花了785萬美元（約合2.54億台幣）買下一棟位於拉肯亞達─弗林楚奇的一棟現代化豪宅，很可能成為竊盜集團的主要目標，讓許多人對於大谷及愛妻田中真美子的安全感到擔憂。

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大谷為愛妻搬新家　砸2.5億買豪宅　

大谷翔平購入南加州豪宅的消息在今年5月23日曝光，《洛杉磯時報》以大篇幅報導大谷的新愛巢，揭露以785萬美元（約2.54億台幣）購買的豪宅，迅速引起球迷關注。

大谷購買的這座豪宅佔地約1224坪，建築面積約206坪，總共有3層樓。內部設有5間臥室、家庭影院、桑拿房、健身房、游泳池和籃球場等設施。大谷將與老婆田中真美子，以及愛犬Dekopin一同居住在這裡。

洛杉磯竊盜案件頻發　道奇4球員已遭竊

然而，洛杉磯地區近期竊盜案件頻發，為大谷的新居帶來了隱患，道奇內部人士擔心：「希望大谷已經做好了充分的防護安全措施。」據消息指出，去年道奇隊已有4名球員遭竊。

去年7月Freddie Freeman的家中遭竊，接著8月份Max Muncy的家中也被闖空門，10月Evan Phillips同樣住家遭小偷，甚至Miguel Rojas在8月的比賽後，與家人在市中心用餐時，車輛直接被砸，車內貴重物品遭竊。

美國娛樂媒體《TMZ》揭露Muncy家中遭竊的案件詳情，報導提到，當時Muncy與家人從道奇球場駕車回家途中，家中的警報器響起。監控攝影機顯示有兩名竊賊在家中翻箱倒櫃，但警察抵達時他們已開溜。

另外，Phillips在季後賽遠征亞利桑那時，家中也被偷，損失約1萬美元（約合32.4萬台幣），但目前這些案件的嫌犯至今尚未被捕。

大谷翔平豪宅恐被盯上　必須做好防範措施

南加州近年來出現「竊盜集團」，專門針對高級住宅區下手。今年1月至3月中旬，這類竊盜案件多達900起，且手法多樣，包括入室盜竊和集團搶劫。洛杉磯警察局（LAPD）已於3月設立專案小組。

在美國，名人住處被曝光並不罕見，有許多專門介紹豪宅的專欄，甚至還有名人豪宅的巴士導遊團。由於大谷翔平年薪、賽程等都是公開訊息，無疑增加住家遭竊的風險，道奇內部人士指出，「大谷居住地區富裕，很容易成為竊賊的目標，為了大谷及夫人的安全，他必須提前防範，以避免任何危險。」

▲大谷翔平在洛杉磯購入2.54億元豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，內裝設備相當奢華。（圖／MICHAEL CLIFFORD）
▲大谷翔平在洛杉磯購入2.54億元豪宅，前屋主為脫口秀主持人Adam Carolla，內裝設備相當奢華。（圖／MICHAEL CLIFFORD）

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