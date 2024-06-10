大谷翔平對洋基201公分「法官」還是看不習慣！笑談：他好大隻
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇、紐約洋基隊的三連戰對決今（10）日進入最終戰，日籍好手大谷翔平接受場邊訪問，賽前他提到對「法官」Aaron Judge的印象，他第一句話就笑說：「好大隻，哈哈哈。」他說儘管每年都會在比賽碰到，看到他的體型還是覺得很驚訝。大谷翔平賽前提到，他認為Aaron Judge「很大隻。」，大谷自己講完這句話就笑出來，他表示，雖然每年都看到Aaron Judge，但是「每次看到他的體型，還是覺得很不習慣，光是這件事就已經很令人印象深刻。」
記者吳政紘/綜合報導
MVP對決 大谷也有193公分
身高193公分的大谷手握兩座美聯年度MVP，2022年也是有望角逐的一年，但不敵Aaron Judge的62轟賽季，Aaron Judge在該年還拿到全壘打王，打破紀錄，大谷則是在票選中屈居第二。
兩人的對決一直受到高度關注，今天《ESPN》也在賽前採訪大谷，詢問他對Aaron Judge的印象，轉播中播出這段影片。談到Judge本季在大聯盟依舊是全壘打王，大谷對此指出，他在打擊區上，不管面對任何分差、戰局，他的打擊動作都不會有所影響，「看他的比賽，感覺自己也收穫很多。」
此外，大谷翔平今天在比賽中敲出雙安，甚至還敲出二壘安打，但Judge還是技高一籌，轟出本季第24轟，幫助洋基以洋基6：4擊敗道奇，避免被橫掃。