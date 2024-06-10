獨行俠主帥Kidd「反間計」失效！塞爾提克照樣贏球　Irving該扛責

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前，Kidd特意稱讚Jaylen Brown，直言：「Brown才是最佳球員，他是塞爾提克贏球的關鍵，第一功臣並不是Jayson Tatum。」此番言論被外界解讀為「反間計」，試圖在Brown和Tatum之間製造分歧。
然而，塞爾提克並未受到影響。Tatum在回應時表示：「這種言論已經是老梗了，我們已經處在這個位置很多年了，完全不會受到影響。」Brown也說：「我們一直非常專注於自己的角色和工作，我們都不得不做出犧牲，現在這個階段，無論需要什麼，我們都會去做。」
此戰Tatum出賽45分鐘，雖然整場22投6中，三分球7投僅1中命中率低迷，但他送出全隊最多的12次助攻，Brown穩定輸出貢獻21分，加上Jrue Holliday挺身而出，繳出26分11籃板，且全場沒有發生失誤，率領「綠衫軍」在主場拿下重要的第2場勝利。
主帥Kidd「反間計」策略未能奏效，獨行俠表現也不理想，作為陣中擁有豐富總冠軍賽經驗的核心，Kyrie Irving必須承擔更多責任。然而，這場比賽他17投7中，僅拿到16分、2籃板、6助攻，並且有4次犯規，成為球隊輸球的主要原因之一。此外，Irving在場正負值為-6，在全隊排名倒數。
對於獨行俠而言，如何在接下來的比賽中找到新策略，以避免陷入背水一戰的局面，是他們亟需解決的問題，尤其Irving必須突破綠衫軍對他的防守，爭取在主場扳回一城。