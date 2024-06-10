所願重現「小女友」經典舞步！隊長SOLO GFRIEND名曲：我哽咽了
21世紀最令粉絲意難平的團體組合，莫過於2021年被公司無預警解散的南韓女團GFRIEND（여자친구）。所幸，即便團員們身處不同領域及公司，私地下仍舊維持好感情，時常在社群平台上曬出合體照，讓粉絲們都十分期待6人合體回歸的一天。近日，隊長所願登上南韓「國民MC」主持的節目《玩什麼好呢》，在主持人劉在錫的敲碗、鼓舞下，所願獨自SOLO，重現GFRIEND的經典舞步，讓在場主持人都十分感動。所願也在跳舞跳到一半的時候，突然情緒湧上心頭，一時間眼眶泛淚，忍不住表示：「我怎麼會哽咽了！」十分感動。
記者張一笙／綜合報導
所願（現藝名：金韶情）在2021年團體解散後，轉往戲劇圈發展，近日，她被邀請登上《玩什麼好呢》，在逛一圈主持群的二手攤時，被主持人劉在錫許願：「妳方便表演一下GFRIEND的歌嗎？我真的很喜歡GFRIEND的歌。」所願聽完後害羞地表示：「我真的很久沒表演了！大概有3、4年，我把編舞忘光光了啦！」劉在錫展現出暖男的一面表示：「妳就跳你記得的就好。」一旁的主持人伊庚還搞笑地蹲在地上，用電風扇製造出華麗舞台效果，讓主持群笑翻。
所願一口氣跳了〈Me Gustas Tu〉、〈Rough〉等GFRIEND的經典歌曲，甚至連出道曲〈Glass Bead〉也都表演了，讓一旁作為Lovelyz一員的閨蜜美珠一邊跟著跳，一邊露出欣慰的微笑。所願跳出道曲〈Glass Bead〉時，甚至跳到眼眶泛紅，感動地表示：「我怎麼在哽咽！我不能哽咽的，對吧！」讓在場主持群及粉絲們都十分心疼。
節目播出以後大獲好評，讓過往的Buddy（粉絲名）們紛紛現身留言表示：「謝謝劉大神Cue我們腿隊SOLO」、「好感動」、「所願又高又漂亮呢！說不會跳，還是馬上跳出來了」、「期待完全體出演啊」。而明年剛好也是GFRIEND出道10週年，不少粉絲也都敲碗希望GFRIEND能合體登上《玩什麼好呢》。