美恐延後降息推升美元！日圓再貶破157　新台幣不排除向32.5靠攏

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也因此，美國Fed本周三就要召開利率決策會議，在抗通膨的進展停滯及強勁勞動力市場表現，預料Fed可能維持利率不變，只是隨著政策制定者消化一系列經濟數據，預計今年降息次數可能會減少，這也促使美元再度轉強，並重新站上105，日圓兌美元再貶破157，金價也跳水跌破2300美元。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，上周五利率期貨交易就預估，美國聯準本周維持利率不變機率達97%，9月降息機率則超過5成，但之前預估9月降息機率連5成都不到，主要認為美國聯準會仍會擔心通膨問題，即便歐洲央行已降息1碼，歐洲與美國的情況完全不同。
陳有忠指出，歐洲是「衰退型降息」，景氣本來就不好，加上通膨改善情況比美國好些，因此，有降息條件，而美國主要是「預防性降息」，因利率太高要降壓，怕利率太高引發金融風暴。不過，他說，歐洲央行這次降息市場解讀是「鷹派」降息，即降的心不甘情不願，主要擔心通膨可能會再上去，導致停滯性通膨，因此，市場預期在美降息前，歐洲央行可能不會再2次降息。
只是，在美國降息可能再延後之下，美元指數再度轉強 ，非美貨幣再面臨貶壓，日圓兌美元已貶破157，新台幣兌美元在端午連假後，可能也會面臨貶值壓力，當然，新台幣走勢除要看美元臉色，還有台股及外資動向。
陳有忠分析，原本市場預期在520之後，兩岸政治利空因素解除後，加上台股還很強，外資也持續匯入，美元也沒那麼強，提供新台幣升值條件及理由，如今美國就業數據表現強勁，降息可能再延後，美元指數重新站上105，在美元利差優勢仍在之下，也阻礙新台幣升值空間。