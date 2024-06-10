李亦伸專欄／塞爾提克「雙衛」神乎其技擊敗獨行俠！爭冠致勝密碼

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塞爾提克「雙J」球星Jaylen Brown、Jayson Tatum穩定輸出，主導進攻，創造空間和對位優勢，兩名中鋒Al Horford、Kristaps Porzingis除了拉開空間，同時有效控制籃板，守護禁區、進行掃盪，完美稱職，沒有給獨行俠打出禁區任何優勢對位。
獨行俠後衛Kyrie Irving兩戰場均14分，投籃命中率3成5，三分球8投0中，跟西區決賽場均 27分，例行賽場均25.6分比起來，Kyrie Irving已經從季後賽神仙變回凡人。
獨行俠只能靠Luka Doncic一個人支撐，四個主要角色球員P.J. Washionton、Derrick Jones Jr.、Josh Green、Maxi Kleber系列賽G2三分球一共13投1中。
Kyrie Irving失去神仙附體狀況，四個主要角色球員和側翼鋒線全部失靈失準，獨行俠總冠軍賽G1只得89分，G2只能攻下98分，獨行俠幾乎沒有其他武器可以用，也沒有其他牌可以打。
獨行俠教練Jason Kidd能做的調整、修正非常有限，簡單說「就是沒招」。
比賽就這樣，當你的核心球星打不出水準籃球，3-4主要角色球員打不出最好狀況，那麼就得從防守、壓迫性做起，利用防守改變比賽和反擊。其次就是出奇兵、調整戰略。
G2獨行俠沒有出奇兵，Jason Kidd還是保守用人。戰略端主要改變就是擋拆位置拉高，拉開空間，擴大中路突破和底角協防困難，另外就是攻防轉換節奏帶快，加速反擊，打塞爾提克措手不及和退防。
獨行俠的調整和修正，顯然還是不夠，因為側翼鋒線總冠軍賽兩戰三分球全線失靈，Kyrie Irving被塞爾提克守到變成低效角色球員，全隊處於季後賽「最低迷狀況」。
塞爾提克、獨行俠實力有差，獨行俠剩下的調整、修正只能靠球員打出手氣，投進三分，拚出最強防守帶動反擊。
NBA過去20年總冠軍賽主客場反差一向不小，防守尺度和哨音鬆緊往往能改變比賽走勢。我印象最深刻的就是2005年總冠軍賽活塞vs.馬刺，馬刺在前兩場打趴活塞，活塞接下來又連續兩場打趴馬刺，最終搶七決勝。
執法尺度和哨音允許防守強度，讓比賽變得有點極端。
G3、G4回到獨行俠主場，就看獨行俠球運和防守、手氣能發揮到什麼程度。