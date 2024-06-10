蔡阿嘎遭老臣蘿拉背叛！新片對待員工貼心舉動曝「沒要讓Taco拿」
百萬YouTuber蔡阿嘎6日突發出律師聲明，宣告開除資深員工蘿拉，僅提到對方做出違法的事，並未提及實際原因，震驚外界。上萬名粉絲苦追原因未果，蔡阿嘎不願再提仍正常上新片，近日他帶著2名員工和二伯到高雄拍攝旅遊景點、美食，其中一幕員工Taco以為要幫老闆拿楊桃汁，但蔡阿嘎選擇自己拿，粉絲發現蔡阿嘎貼心小細節直呼「我被暖到了啦！」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎6日突發出律師聲明，大動作宣告解僱蘿拉，在網路上掀起熱議。隔日蔡阿嘎仍正常上新片，不再提及蘿拉，新影片「跟著10年前蔡阿嘎的旅遊書玩高雄！景點美食老店都還在！」他帶著老婆和2名員工到高雄吃吃喝喝，底下仍湧入不少粉絲留言關心，「阿嘎，不管如何如有傷害到自己就依照法律程序去走就對了，希望你們一家人開開心心，不要影響拍片」、「阿嘎加油，真不敢相信員工會對這好老闆這麼做不該做的事」、「希望你們沉澱完心情又是一個嶄新的開始。」
此外，有眼尖網友發現，來到楊桃汁店拍攝時，蔡阿嘎除了手上一大杯，還外帶一大瓶要帶回台北，他從員工Taco手上接過楊桃汁，手拿著一大瓶楊桃汁懸在空中講話，Taco伸手要過去接，沒想到蔡阿嘎仍堅持自己拿，貼心的小舉動讓網友大讚「21:00處可以看到阿嘎的貼心ㄟ！！Taco誤以為老闆讓他拿楊桃汁，但阿嘎沒有要讓員工幫忙拿的意思！我被暖到了啦！」蔡阿嘎與員工互動良好，對待員工如家人，如今爆出遭到老員工蘿拉背叛，也令許多鐵粉難以置信，心疼蔡阿嘎。