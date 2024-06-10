南韓《英雄聯盟》天才中路變殺人犯！求歡遭拒「用枕頭悶死女方」

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犯下殺人案的Yaharong隨後崩潰，一度衝上飯店的65樓試圖輕生，但遭保全攔下制伏，隨後遭警方逮捕，隨後經過調查，更發現這名男子是南韓籍的李燦珠，同時也是英雄聯盟前職業選手。
事實上，Yaharong曾在2022年以外援身分加入日本LJL賽區的老牌王者DFM，當年也順利帶領隊伍進軍世界賽，還在入圍賽A組擊敗台灣戰隊BYG(目前已解散)，更在入圍賽淘汰賽BO3中，贏了中國戰隊RNG一場小分，雖然DFM最後仍以1:3被淘汰，但已經創下LJL的歷史一刻。
有了上述戰績後，Yaharong一度被外媒《League on Lock》評選為中路前六強，更被譽為天才選手，相當期待他未來的發展，不料世界賽結束後，Yaharong直接遭DFM解約，後續也沒有戰隊找他加盟，目前已是退役狀態，近期又傳出成為殺人案的兇嫌，短短兩年反差極大，令人不勝唏噓。
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