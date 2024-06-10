台灣牛肉泡麵「滿漢大餐地位危險了」！老饕改吃這2碗：早就發現

南韓《英雄聯盟》天才中路變殺人犯！求歡遭拒「用枕頭悶死女方」

▲Yaharong一度被外媒《League on Lock》評選為中路前六強，更被譽為天才選手，沒想到短短兩年後，竟淪為殺人犯。（圖／翻攝LOL Esports）
▲Yaharong一度被外媒《League on Lock》評選為中路前六強，更被譽為天才選手，沒想到短短兩年後，竟淪為殺人犯。（圖／翻攝LOL Esports）

記者潘毅／綜合報導

電競圈大震撼！日前在越南河內發生一起命案，有一位24歲男子在飯店內向女性友人求歡，遭拒絕後竟然痛下殺手，用枕頭悶死女方，事後男子還試圖輕生，遭飯店人員發現後通報警方，沒想到經過調查後發現，這位男子身分竟然是《英雄聯盟》前職業選手Yaharong。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，案件發生於5月30日那天下午，Yaharong與一位33歲女性在飯店內發生爭執，女方疑似拒絕與其發生性關係，不料Yaharong竟然情緒失控，使用飯店枕頭悶住對方頭部，最終造成女方死亡。

▲Yaharong前景曾一度被看好，沒想到不久後就沒有戰隊要他。（圖／翻攝LOL Esports）
▲Yaharong前景曾一度被看好，沒想到不久後就沒有戰隊要他。（圖／翻攝LOL Esports）
犯下殺人案的Yaharong隨後崩潰，一度衝上飯店的65樓試圖輕生，但遭保全攔下制伏，隨後遭警方逮捕，隨後經過調查，更發現這名男子是南韓籍的李燦珠，同時也是英雄聯盟前職業選手。

▲Yaharong曾在2022年世界賽中，擔任DFM中路選手擊敗BYG。（圖／翻攝LOL Esports）
▲Yaharong曾在2022年世界賽中，擔任DFM中路選手擊敗BYG。（圖／翻攝LOL Esports）
事實上，Yaharong曾在2022年以外援身分加入日本LJL賽區的老牌王者DFM，當年也順利帶領隊伍進軍世界賽，還在入圍賽A組擊敗台灣戰隊BYG(目前已解散)，更在入圍賽淘汰賽BO3中，贏了中國戰隊RNG一場小分，雖然DFM最後仍以1:3被淘汰，但已經創下LJL的歷史一刻。

有了上述戰績後，Yaharong一度被外媒《League on Lock》評選為中路前六強，更被譽為天才選手，相當期待他未來的發展，不料世界賽結束後，Yaharong直接遭DFM解約，後續也沒有戰隊找他加盟，目前已是退役狀態，近期又傳出成為殺人案的兇嫌，短短兩年反差極大，令人不勝唏噓。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

LOL／Faker入選《英雄聯盟》名人堂！史上第一人　生涯榮耀盤點

LOL／PCS夏季賽開打！「賽程、賽制、戰隊」懶人包　統神有望回歸

Faker「千古不滅」阿璃造型登場！簽名版史上最貴：賣新台幣5位數

日本妹來台搭捷運太吵鬧！台人「1招秒堵嘴」　眾虧：立場對調了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代