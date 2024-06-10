輝達都來了！半導體大咖「求愛」　韓媒：台灣「AI島」夢想能成真

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在同一場合，超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也宣布新款AI加速器「MI325X」將於第4季上市。
英特爾（Intel）執行長季辛格在Computex演說指出，「IT就是英特爾的I與台灣的T結合起來」，他同時取消出席在韓國的主題演說。季辛格在Computex上介紹新款AI加速器「Gaudi3」，強調其訓練與推理性能優於輝達的H100。
報導指出，包括英特爾、高通（Qualcomm）、超微等全球半導體齊聚Computex，並互相牽制比拚，充分展現出台灣在半導體和AI市場中的地位。
文中提到，此次為期4天的Computex晉升成「世界最大」的半導體和IT展會。而AI時代的到來，讓「台灣力量」驚艷全球。目前台灣的半導體生態系統以全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）為核心。台積電負責生產輝達、蘋果、英特爾、高通、超微等全球半導體巨頭的產品。
除了台積電之外，台灣還有許多公司從事設計、封裝等後端製程。在智慧手機應用處理器（AP）領域，聯發科是全球銷售龍頭，而日月光是後端製程龍頭，且台灣還擁有逾200家IC設計服務公司。
為了加入台灣完善的半導體生態系，跨國企業不惜重金投資。輝達目前投資1兆韓元，在台灣設立研發中心。超微也計畫投資2100億韓元，在台灣興建其亞洲第1個研發中心。
報導最後提到，台灣政府計劃以此次Computex為跳板，鞏固其作為「世界支柱」的地位。台灣總統賴清德在其就職演說中表示，要將台灣轉變為AI智慧島，出席Computex開幕典禮時，也表示要以AI為基礎振興台灣經濟，並提出包括在台灣建立資料中心、超級電腦及人才養成的三大主要任務。