巷仔內／央行總裁吃了誠實豆沙包　第6波房市管控措施要來了？

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如今，3個月又過去，央行即將迎來第2季理監事會，各界都關注是否再升息，尤其在政府推出新青安貸款政策，加上半導體、AI產業進駐消息，帶動相關區域房市發展，讓房市越燒越旺，價量齊揚，迫使央行可能再祭出第6波選擇性信用管制措施，甚至擔心雙箭齊發。對此，市場認為，其實央行總裁楊金龍上周在立法院已透露了，他就像吃了誠實豆沙包，目前看來是可能會推出第6波選擇性信用卡管制措施，至於再升息機率低。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，央行還再出手打炒房，主要是房價不降反升，一直沒有下來，加上近來房市交易量上來，央行3月升息主要是預警措施，抑制電價調漲的通膨預期心理，如今第2季以來包括瑞士、瑞典、加拿大及歐洲央行都降息了，因此央行本周再升息機率低。至於有沒有可能降息？陳有忠分析，台灣通膨仍高，5月又超過2%警戒線，來到2.24%，電價也還沒調漲，加上新台幣貶值壓力也減輕，減緩輸入性通膨壓力，因此，「打房是一定要打，降息不可能！」
確實，楊金龍上周到立法院備詢，被立委問到央行3月意外升息半碼，給市場一個surprise，這次是否還會有surprise？楊金龍說「時常給surprise也是不好」，但這不是結果，還是得經過央行理事會共同討論。至於升息是否是央行打房工具手段之一？楊金龍說，升息是對付通膨，當然，對房價、房地產也會有影響，但升息主要不是對付房價，主要是對付通膨，只是升息對房地產也有影響。
不過，對於是否祭出第6波打炒房措施？楊金龍坦言，若從數據來看，確實房價居高不下，而且不動產貸款售中比例還是有一點居高，也會密切注意房市是否過熱，對於央行已祭出5波房市管控措施，房市仍價量齊揚，會不會讓央行打炒房有挫折感，他則說，央行打炒房是有效的，也認同若沒這麼做可能更嚴重。
星展集團資深經濟學家馬鐵英日前也直指，台灣房市政策也存在「政策目標矛盾」，想推青年低利房貸，又擔心貸款成長速度過快，民眾家庭債務負擔過大，房價出現太大反彈，房價收入比又重新惡化，因此，央行還是有可能推出一些信用管制措施。
美國聯準會（Fed）及日本央行也將在本周召開利率決策會議，目前市場預期，在美國就業數據大好之下，美國聯準會本周利率仍將維持不變，甚至在會後可能還會釋出今年縮減降息次數，而日本央行維持利率不變機會較大，但有些研判可能縮減購債規模，台灣同樣市場預期維持利率不變機率較高，但可能祭出新波房市選擇性信用管制措施，至於結果如何，市場也屏息以待。